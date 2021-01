El PP pedirá a Vara estudios científicos en los que se basó para ralentizar la vacunación

Ep.



El presidente del PP en Extremadura, José Antonio Monago, ha anunciado que su grupo pedirá en sede parlamentaria al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, los estudios científicos en los que se basó para decir que la vacunación se había ralentizado en la región por "el principio de precaución".



A este respecto, ha mantenido que Extremadura ha sido el "hazmerreír" del país con sus declaraciones sobre la vacunación, tanto cuando habló como cuando rectificó después en redes sociales. "Este galimatías surge porque no estaban poniendo vacunas y quiso salir del paso en la rueda de prensa", ha subrayado.



"Estamos a la cabeza de Europa y si fuéramos un estado tendríamos más incidencia que otros países porque el virus está desbocado en la región porque no se ha hecho absolutamente nada y, encima, sin transparencia", ha criticado Monago, que ha pedido a Vara que se deje de "explicaciones absurdas" para "intentar justificar la incompetencia" de la Administración regional ante el plan de vacunación.



Monago ha recordado que Extremadura tiene un índice de incidencia de contagios a catorce días "a la cabeza de Europa" y ha criticado que en la región hay una operación que es "salvar a Vara" en lugar de "salvar a los extremeños", por lo que ha pedido que si el presidente de la Junta "se tiene que sacrificar políticamente" que lo haga, porque el presidente debe estar "en primera línea" y "no detrás de un monosabio para no caerse del caballo", en alusión al consejero de Sanidad, José María Vergeles.



"No tenemos presidente", ha dicho este viernes en una rueda de prensa en Cáceres junto al portavoz municipal, Rafael Mateos, en la que ha reprochado a Vara que en los últimos quince días solo haya tenido cuatro actos en su agenda pública. "No hay presidente y cuando sale a la prensa la lía", ha subrayado en alusión a sus declaraciones sobre la vacunación.



En su intervención, ha pedido que Vara "esté en el timón de mando, mañana, tarde y noche" para sacar a Extremadura de esta situación sanitaria. "Esto es un circo", se ha lamentado el presidente 'popular' que ha insistido en que "el virus está desbocado en Extremadura" en esta tercera ola. "Y la situación va a ir a peor porque no hay presidente de la Junta de Extremadura al frente", ha resaltado.



Por último, ha conminado a los dirigentes regionales que "si no saben cómo afrontar la situación" que pregunten a otras Comunidades Autónomas (CCAA) que tienen cifras muy inferiores teniendo mucha más población que Extremadura, o que el Gobierno central "eche una mano" a la región para salir de esta situación.