Vergeles pide a fuerzas políticas que "empaticen" con Junta y les anima a hacer propuestas

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha pedido a las fuerzas políticas que "empaticen" con las decisiones que está tomando el Ejecutivo regional para controlar la pandemia y les ha animado a hacer propuestas, porque juntos "se puede hacer más que cada uno por su lado".



"Solo les pido que empaticen con el gobierno de la Junta de Extremadura, solo que empaticen. Juntos podemos hacer más que cada uno por nuestra cuenta, porque juntos seremos capaces de responderles a los que tenemos que responder en estos momentos, y a los que tenemos que responder en estos momentos es a la sociedad extremeña, independientemente de colores políticos, independientemente de ideologías e independientemente de las críticas que nos queramos hacer", ha dicho.



Vergeles ha realizado estas declaraciones durante su intervención en la Comisión no permanente de Estudio sobre la pandemia Covid-19 en Extremadura en la Asamblea, que por primera vez se ha emitido de forma telemática, algo que ha valorado el consejero porque, como ha dicho, la sociedad tiene que conocer que hay grupos parlamentarios que están "remando en la dirección" para solucionar sus problemas.



"Señorías, he estado, estoy y estaré a su disposición. No creo que el abordaje de esta pandemia sea solo cosa del gobierno pero tampoco voy a actuar con la deslealtad de escudarme detrás de una comisión Covid para tomar la decisiones", ha aseverado.



De esta forma, el consejero ha reiterado que Extremadura está en uno de los momentos "más difíciles" de la pandemia, con una situación "mala sin paliativos", con una cifra de incidencia acumulada que muestra una transmisión comunitaria descontrolada y que ha obligado a tomar una serie de medidas restrictivas.



Así, según los últimos datos consolidados del Ministerio de Sanidad, que corresponden al viernes, la incidencia acumulada a los 14 días en Extremadura es de 799 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 350 de la media nacional, mientras que a los 7 días es de 474 casos frente a los 184 casos de la media nacional.



Además, y en cuanto a la ocupación hospitalaria, aunque "preocupante", habla de un "doble esfuerzo" por parte de los profesionales sanitarios, para diagnosticar a los asintomáticos y en el control permanente de la ocupación hospitalaria.



De esta forma, los pacientes Covid ocupan el 12 por ciento de las camas en Extremadura, igual que la media del país, mientras que las camas UCI están ocupadas en un 19 por ciento, frente a un 24 por ciento de la media nacional.



El consejero extremeño también ha destacado que han aumentado de "forma importante" los rastreos y cribados desde que se conoció que en diciembre la incidencia aumentaba en Extremadura.



Así, el día que menos pruebas diagnósticas se ha hecho se ha llegado a las 4.500 y en las últimas jornadas se han realizado alrededor de 6.200 pruebas. Unas cifras que dan muestra de la tasa de pruebas por 100.000 habitantes en la última semana, que ha sido de 2.260 en la región frente a (8,00) frente a las 1.710 de la media española.



También, y sobre el patrón de transmisión en Extremadura, el consejero ha puesto de relevancia que éste ha cambiado, ya que de edades medias se ha pasado ahora a una transmisión entre los más jóvenes.



DETALLES EPIDEMIOLÓGICOS EN EXTREMADURA



Por otra parte, el consejero extremeño se ha referido a que Extremadura en estos momentos se encuentra en un nivel 4 de alerta sanitaria y los indicadores de ocupación están entre un nivel 2 o 3 de alerta.



Por lo tanto, las decisiones tomadas con el objetivo de controlar la pandemia es de un nivel 3 agravado, para disminuir la movilidad todo lo posible aunque sin llegar a nivel 4, que sería la propuesta de confinamiento completo y "no sabemos si la sociedad extremeña lo podría resistir".



En cuanto al indicador de transmisión en Extremadura se sitúa en 1,2, a lo que ha añadido que estando por encima de 1 significa que pueden seguir aumentando los contagios, aunque ha reconocido que se ha estado en fechas pasadas en cifras más altas, alcanzado 1,7 algunos días.



En cuanto a la tasa de ingresos en los últimos siete días en Extremadura es del 1,32 del total de casos diagnosticados, la de ingreso en UCI es del 0,26 por ciento y del 0,69 de letalidad.



También ha expuesto que la edad media de contagio ha bajado hasta los 41 años, con una curva de diagnóstico que tiene un comportamiento bimodal, con un pico entre los 15 y los 34 y otro entre los 40 y los 64 años.



MOTIVACIÓN DE LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS



El consejero extremeño también ha expuesto que no hay ninguna medida que haya demostrado científicamente que puede bajar la incidencia, por lo que ha abogado por adoptar medidas que desde el empirismo científico hayan conseguido disminuirla.



Así, ha dicho que algunas de las medidas adoptadas para intentar doblegar la curva de incidencia implicaban a la sociedad y otras no y, aunque se intentó con el Plan de Navidad aliviar a la sociedad que se encontraba en fatiga pandémica, lamentablemente la cifras de incidencia comenzaron a aumentar y no se pudo continuar con el mismo.



En esta línea, y respecto a la reducción de la movilidad con el cierre de sectores como la hostelería o el pequeño comercio, decisiones que se revisarán a los siete días, Vergeles ha aseverado que jamás se ha culpabilizado a ningún sector del incremento de los contagios, ya que nadie tiene la culpa en exclusiva del mismo.



"Pero si tenemos que reducir al movilidad lo tenemos que hacer con las herramientas que tenemos y, en cuanto se pueda realizar una reapertura de esas actividades para poder ganar en la movilidad no duden de que lo haremos. Hasta entonces, les pediría señorías que entendiesen, que empatizasen con esa situación de reducción de movilidad", ha aseverado.



VACUNACIÓN EN RESIDENCIAS



En su intervención, Vergeles ha valorado la vacunación en las residencias y ha informado de que las 374 residencias en Extremadura, hay afectadas en estos momentos 20.



Por ello, esas 20 residencias no se podrán vacunar ahora mismo sino que habrá que esperar un tiempo hasta que se resuelva su situación, esperar un periodo de incubación y posteriormente proceder a la vacunación.



También y sobre los primeros resultados del plan de vacunación, José María Vergeles ha lamentado que la transparencia de los primeros informes haya servido para establecer un "ranking" y ha asegurado que la vacunación en residencias finalizará en Extremadura entre el 15 y el 17 de enero, al igual que en el resto de regiones "que se hayan dado mucho más prisas".



Asimismo, ha avanzado que la previsión de la Junta es que la vacunación del personal sanitario en primera línea podría comenzar entre este martes o miércoles en Extremadura.