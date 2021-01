Ciudadanos Extremadura exige a la Junta "un plan de acción eficiente" ante datos pandemia

El coordinador de Ciudadanos en Extremadura, David Salazar, ha asegurado que "no hay plan, no hay liderazgo, no sabemos qué vamos a hacer. Somos los peores en el tema de la vacunación, solo se han puesto el 8% de las vacunas de las que dispone el SES".

Además, el coordinador de la formación naranja ha criticado que el pasado 6 de enero Extremadura no vacunara y, ese día "el virus no se fue a comer roscón o a ver alguna cabalgata" por lo que ha calificado la situación de "insostenible".

Para Cs, "tenemos que liderar la campaña de vacunación y hacer las cosas bien", reivindicando que hay que tomar nota de lo que se hace en comunidades como Asturias y "copiar la receta" porque "vacunar es la garantía de éxito".

Por otra parte, Salazar ha recordado que el lunes comienzan de nuevo las clases "y el plan de la Junta nos produce muchas dudas".

Así, se ha preguntado por qué los alumnos de Educación Infantil y Primaria sí van a los centros y los de Secundaria y Bachillerato se quedan en casa con formación online, "¿es que el virus afecta más a los niños 12 años que a los de 11?", ha preguntado.

En este sentido, el portavoz de la formación naranja tampoco ha entendido la medida tomada por el gobierno regional sobre que los universitarios tengan exámenes presenciales "con 80 y 100 alumnos por aula" o que el comienzo de las clases sea a partir de las 10 horas la semana que viene por la ola de frío, por lo que ha pedido "que se pongan a calentar los colegios desde ya".

En cuanto a la hostelería y el comercio, Salazar se ha preguntado si estos sectores son los culpables de la pandemia "porque siempre se les castiga a ellos", asegurando que "ellos han cumplido con todas las medidas".

Debido a ésto, el coordinador de Cs Extremadura ha criticado que "no exista una hoja de ruta" por parte del gobierno regional y que las medidas que se van tomando son "improvisadas" por lo que ha exigido a la Junta "un plan de acción eficiente" donde se tomen "medidas contundentes", recalcanodo que "desde Ciudadanos, les apoyaremos pero siempre con coherencia. Las decisiones se deben tomar con criterios sanitarios".