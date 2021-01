Vara: Hay que esperar resultados de medidas iniciadas este jueves antes de plantear otras

Ep

El presidente de la Junta de Extremadulra, Guillermo Fernández Vara, se ha referido a las medidas que se han iniciado este jueves en Extremadura, donde se han cerrado tiendas y bares de 16 localidades mayores de 5.000 habitantes que tienen una incidencia superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes.



"No hay foto fija, y al no haber foto fija, no hay reacción única", ha aseverado el dirigente socialista extremeño, quien se ha mostrado partidario de "dejar que las medidas que se aplican se desarrollen, se pongan en marcha y se evalúen, y es de lo que se trata".



Así, ha destacado que a lo largo de las próximas semanas se verá "cómo va evolucionando" el número de contagios de coronavirus en Extremadura, ya que según ha dicho, "se están haciendo muchísimas pruebas", lo que "es una de las estrategias más acertadas" para detectar personas asintomáticas para aislarlas, con lo que "se previene la posibilidad de que haya nuevos contagios".



En su intervención, Fernández Vara ha mostrado su preocupación por las camas de hospitalización y de UCI en los hospitales extremeños, que "es donde está el mejor de los termómetros en estos momentos", por lo que ha confiado en que el invierno continúe con "escasa incidencia de gripe".



Además, Vara ha valorado el cribado importante que se está realizando en muchas localidades frente a la Covid-19 "es probablemente de los más importantes hechos que se están produciendo".



"LOS CONTAGIOS NO VIENEN DE FUERA"



Respecto a la situación de contagios en la región, que este pasado miércoles notificó 1.122 nuevos casos, Fernández Vara ha reiterado que "los contagios no vienen de fuera", sino que "la gente se está contagiando en casa, en establecimientos, y en sitios no organizados, donde no se guardan las distancias y no se usan las mascarillas".



Por eso, ha señalado que "nos estamos contagiando entre nosotros", por eso el presidente extremeño ha reiterado nunca ha "creído mucho en los cierres perimetrales", sino que apuesta más por "los cierres selectivos dentro de las propias ciudades", y sobre todo en la limitación de horarios y del número de personas.



En cualquier caso, ha reiterado éstas es una situación nueva en la que "el libro de instrucciones 100 por cien válido no lo tiene nadie", por lo que "la mayor honestidad en estos momento la otorga la prudencia", ha resaltado Fernández Vara, quien ha abogado por "el equilibrio en la toma de decisiones".



"No podemos estar dando bandazos", ha reiterado el presidente extremeño, quien ha deseado que "acertemos con las decisiones que estamos tomando", de las que hará un balance una vez que pasen los siete días inicialmente establecidos.