Trabajadores de Ambulancias Tenorio exigen sus salarios antes de su marcha

Los empleados de Ambulancias Tenorio exigen que antes de marcharse de Extremadura tras la rescisión del contrato del servicio de transporte sanitario terrestre abone las cantidades que les adeuda, entre ellas la extra de diciembre y horas pendientes aún de guardias en los años 2018 y 2019.



Unos 150 vehículos han circulado como medida de protesta antes de finalizar el recorrido en las puertas de la sede del Servicio Extremeño de Salud, donde se ha leído un manifiesto del sindicato CSIF, mayoritario en el Comité de Empresa y convocante de la protesta.



En él recuerdan que desde la llegada de la empresa andaluza se vieron "obligados a denunciar la falta de pagos, las jornadas maratonianas, la dotación de los vehículos, el estado de los mismos, la falta de Epis, e incluso el fraude a la Seguridad Social" denunciado ante la Inspección de Trabajo.



Unos "incumplimientos" de los pliegos de condiciones del contrato que han derivado en dos huelgas indefinidas como protesta, la segunda de ellas aún en vigor para exigir el abono de las cantidades que la empresa debe a los trabajadores.



"Ningún trabajador ha cobrado aún la paga extra de diciembre integra. Son trabajadores que tienen familias, que afrontan unas navidades dando el callo y sin tener en sus bolsillos lo que es de ley, lo que es suyo", señalan desde CSIF.



En este sentido, esperan que el nuevo consorcio que se hará cargo del servicio tras la rescisión del contrato con Tenorio mejore las condiciones laborales de los trabajadores en los meses que va a estar al frente del servicio hasta la celebración de un nuevo concurso, para que la plantilla pueda "ejercer su labor profesional en unas condiciones laborales acordes al siglo XXI y no de siglos pasados como se les había impuesto por Tenorio".



Uno de los trabajadores que ha asistido a la protesta, Paco Fernández, que es coordinador en Badajoz, ha señalado que exigen el cobro de la paga extra íntegra así como las cantidades pendientes de guardias de los años 2018 y 2019, que se encuentran reclamadas por la vía judicial.



Fernández espera que Tenorio pague a los trabajadores estas cantidades antes de marcharse, así como espera que las nuevas empresas que se harán cargo del servicio mientras sale a concurso de nuevo el servicio cumplan con las condiciones laborales incluidas en el convenio colectivo.



En esta misma línea, otro trabajador, Pedro Serrano, en este caso delegado provincial del Comité de Empresa, con 19 años en el servicio y con su puesto en Mérida, ha lamentado que las comunicaciones con Tenorio se encuentran "rotas", por lo que desconocen si van a cobrar lo que les debe, e incluso la paga de diciembre.



Con respecto a la nueva empresa, espera que traiga "mejoras" para los trabajadores que han estado ejerciendo "en condiciones infrahumanas", no solo por las condiciones laborales, sino también por la falta de medidas de protección frente al coronavirus.



La protesta ha contado con el apoyo de Vox, cuyo presidente provincial en Badajoz, Ángel Borreguero, ha querido mostrar su apoyo a los trabajadores para que sus derechos "no sean pisoteados como lo han hecho durante tres años", así como ha pedido al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y al vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, que "paguen hasta el último céntimo de euro que deben a los trabajadores".