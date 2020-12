Salaya: Cierre perimetral de Cáceres con la actividad abierta "no tendría efecto práctico"

Ep

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha reconocido que él no cree "mucho" en los cierres perimetrales de ciudades como la capital cacereña, toda vez que ese tipo de medidas manteniendo al mismo tiempo abierta la actividad, por ejemplo, "no tendría un efecto práctico".



De este modo, se ha alineado con el posicionamiento vertido al respecto por el consejero de Sanidad de la Junta, José María Vergeles, en el sentido de que --ha indicado el alcalde-- "siendo realistas, ciudades del tamaño de Cáceres no han tenido cierres perimetrales efectivos, más allá de islas".



En este sentido, ha añadido además que un cierre perimetral en Cáceres visto exclusivamente desde la competencia municipal, que es la gestión de la Policía Municipal, "dejaría sin efectivos para poder llevar a cabo la inspección de locales de ocio por ejemplo".



"Y no tendría un efecto práctico de verdad porque mantener abierta la actividad con un cierre perimetral no implica más que vamos a tener un flujo de gente que sólo va a permitir controles aleatorios como hemos visto en otras ciudades donde se han establecido cierres perimetrales que no han podido llevarse a cabo en la práctica", ha resaltado.



Así, el alcalde de la capital cacereña ha destacado que son "importantes" las medidas adoptadas por la Junta, como la de una reducción del 30 por ciento del aforo en el comercio y la hostelería, una cuestión que según ha incidido va a suponer "un gran sufrimiento a muchos trabajadores y muchos empresarios de la ciudad".



"Más allá no entramos a valorar específicamente las medidas que se toman, entendiendo también desde la perspectiva de haber tenido que tomar decisiones de este tipo que todos tomamos medidas, unas veces más acertadas, otra veces menos, y que no podemos prever cómo van a funcionar, y que las tendremos que evaluar desde la lealtad y desde la autocrítica cuando llegue el momento de evaluarlas", ha dicho Salaya.



Con ello, ha defendido que hay que esperar a evaluar el funcionamiento de las medidas que se vayan adoptando para determinar si se adoptan otras nuevas o no.



"Cuando pasen los plazos que se han marcado habrá que evaluar cómo han funcionado las medidas, y si han sido suficientes o hay que aplicar otras, pero entendemos que desde la posición de la Junta de Extremadura se toman las medidas que desde luego se considera que deben tomarse en este momento", ha afirmado.



CONTACTO PERMANENTE CON VERGELES



Por otra parte, Luis Salaya ha destacado que el Ayuntamiento de Cáceres mantiene un "contacto permanente" con el consejero de Sanidad de la Junta, José María Vergeles, a quien según ha dicho le va realizando propuestas en privado "en algunos casos".



Al respecto, el alcalde ha señalado que Vergeles le ha manifestado que desde la Junta "están perfectamente abiertos a tomar medidas si fuera necesario" en la ciudad de Cáceres.



"El Consejo de Gobierno de la Junta se mantiene activado por si en cualquier momento tuviese que reunirse y que las medidas pueden cambiar si se ve necesario que cambien", ha apuntado Salaya, quien ha destacado el trato "muy leal, muy respetuoso" que viene manteniendo Vergeles con los alcaldes de la región durante la pandemia.



"Como tenemos la suerte de que el consejero mantiene un trato muy leal, muy respetuoso con los alcaldes, yo entiendo que a los alcaldes nos corresponde también corresponderle con la misma lealtad y hacerle las propuestas en privado", ha indicado Luis Salaya.