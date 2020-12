Desde 1 enero, movilidad nocturna limitada de 22h y reducción grupos de 6 a 4 personas

El Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha anuciado que Extremadura ha pasado de nivel de alerta 3 a nivel de alerta 4, explicando un paquete de medidas, sin descartar que haya medidas más contundentes en breve y, "no depende del Consejo de Gobierno de la Junta, sino de la sociedad extremeña", porque no servirá de nada si no se convence de que tiene todo el poder para parar el coronavirus si quiere pararlo.

En Consejo de Gobierno Extraordinario, se marco como objetivo disminuir contagios para proteger la salud, a nuestros mayores y al SES y, se ha hablado sobre esa responsabilidad, llevar a la ciudadanía por ese camino, sabiendo es necesirio debate sobre sensibilidades con medidas graduales que nos permita salir de esta situación.

"Apelo y suplico a la sociedad que colabore y siga las medidas de seguridad, que no se celebre las tardevieja, no hay nada que celebrar, la mejor forma de celebrar es quedándose en casa, mostrando respeto por resto ciudadanía, sistema publico, vuelta al cole segura, mayores puedan seguir vacunando, por las personas en UCIs,.... el objetivo independientemente de medidas es quedarse en casa, es una norma sencilla y fácil, es una Navidad en la vida, es una Nochevieja en la vida, si queremos tener más".

Había que mandar medidas absolutamente claras, hablar claro a la ciudadanía y, se han tomado cuatro, aplicables a partir del 1 enero de 2021, durante 14 días revisables y, controladas por los Fuerzos y Cuerpos de Seguridad: el horario de reducción de la movilidad nocturna serán las 22 horas, el aforo de locales comerciales esté o no en superficie comercial o en calle será del 30%, en hostelería se disminuye el tamaño de grupo por mesas en exterior e interior pasando de 6 personas a 4 y, quedan prohibidas todas las competiciones deportivas no regladas que tengan la condición de torneo que se celebra de forma amateur, "las pachangas".

Nosotros podemos cerrar el ocio controlado, cerrar comercios, disminuir hora del toque de queda pero, si se traduce que la sociedad busca alternativas para sort4ar medidas restrictivas, lo único que lograremos será aumentar contagios, disminuir trazabilikdad de brotes y perjudicar salud de la población, llamo la responsabilidad y a la colaboración, como mejor bienvenida para el año 2021.

Según Vergeles, hay varios hechos que hablan en positivo, si se permite la expresión, viendo un descenso importante en edad de los contagiados, la mayoría en una franja de 15 a 30 años, hoy el volumen de contagiados es muy joven. La indidencia acumulada a 15 días en personas con síntomas es de 138 casos por cada 100.000 habitantes y, se podrá mantener presión hospitalaria, al menos durante algún tiempo, con una ocupación hospitalaria asumible, de las más bajas, el 7% de agudos y el 17% en UCIs, permite poder atender otras enfermedades no Covid.

Para Vergeles, "todavía estamos a tiempo de seguir con una tasa de gravedad baja y de ocupación hospitalaria baja y, depende de la sociedad extremeña si quiere seguir manteniendo o, hacer como en la primera ola, hubo que suspender la atención en otras especialidades, motivo que traslado a la reflexión de la ciudadanía y, sin necesidad de normas, nos quedemos en casa".

MEDIDAS ADOPTADAS POR EL SES

El Servicio Extremeño de Salud, al mismo tiempo, va a establecer nuevas medidas ante la situación epidemiológica.

Por ello, modificará el protocolo de rastreo. De manera que en la encuesta que hacen los rastreadores a los casos positivos, en lugar de preguntar por los posibles contactos en las últimas 48 horas, lo harán de los últimos 7 días, que es la mitad de un período de incubación

Además, se van a reforzar los Puntos de Atención Continuada (PAC), fundamentalmente en las ciudades con alta incidencia y se harán cribados masivos y selectivos, que determinarán las autoridades sanitarias.

Los cribados se harán en personas que estén identificadas en el sistema sanitario y se les asignará asignarle un código.

Mientras, el proceso de vacunación en las residencias de mayores o pisos tutelados continuará el lunes 4 de enero. Se vacunará en residencias de las 8 áreas de salud. En total, durante esa semana de enero, se estima la vacunación a más de 5.100 personas, trabajadores y residentes de los centros.

Así, Cáceres podrá administrar la vacuna a 874 personas, Badajoz a 950, Coria a 400, Plasencia a 1.032, Navalmoral de la Mata a 270, Mérida a 600, Llerena-Zafra a 450 y Don Benito Villanueva de la Serena a 870.