1.742 efectivos de seguridad velarán el 31 y 1 por cumplimiento medidas contra Covid

La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha afirmado que se llevará a "intensificar" la actividad de todos los servidores públicos pero, este esfuerzo debe ir acompañado de la "responsabilidad individual" de cada uno de los ciudadanos.

Según García Seco, "se han dado instrucciones concretas a Policía Nacional, Guardia Civil y Policías Locales para que su presencia sea permanente, efectiva y disuasoria de conductas que están provocando que aumenten los contagios de forma muy preocupante".



Junto con ello, ha reiterado su preocupación por el incumplimiento de algunas medidas que tienen que ver en su mayoría con horarios, toque de queda, permanencia en la vía pública y sobre todo por las fiestas en entornos privados "en los que es muy difícil actuar".



La Delegada ha hecho "un llamamiento a la responsabilidad. Hemos de conseguir que estas celebraciones y fiestas, que han sido interrumpidas por la pandemia, puedan retomarse en un futuro sin que falte nadie, pues la fiesta de mañana puede provocar que alguno de nosotros no podamos celebrarla nunca más",



Sobre las pasadas fiestas de Nochebuena y Navidad, ha explicado que, de forma generalizada, el comportamiento ciudadano ha sido "bueno", muy distinto a como se han celebrado otros años las navidades.



Ha concretado que "los locales han sido ocupados de otra manera y muchas familias han renunciado a reuniones familiares grandes para evitar los contagios, no hay que ponerse siempre en el comportamiento negativo de los ciudadanos, pero no podemos bajar la guardia, debemos llegar al final de esta situación más unidos que nunca", añadiendo que se debe ser responsable "por nosotros mismos y por las personas que nos rodean".



Respecto a posibles fiestas que pudieran estar preparándose para celebrar el fin de año, García Seco ha indicado que los servicios de información de los cuerpos de policías alertan sobre cualquier dato que puedan tener y que puedan suponer un peligro para la salud pública y, "en ese caso, actuaremos de forma contundente, en contacto con la autoridad sanitaria",