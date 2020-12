PSOE hace un llamamiento a los partidos para llegar a "acuerdos y entendimientos" en PGEx

Ep.



El portavoz del PSOE extremeño, Juan Antonio González, ha hecho un llamamiento a las fuerzas políticas de la región para llegar a "acuerdos y entendimiento" en los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx), mientras que al PP ha replicado que oponerse a estas cuentas "no es hacer oposición, es oponerse a los extremeños y a las extremeñas".



González ha valorado las cuentas presentadas por la Junta como las de la "reconstrucción" y la "reactivación económica" de Extremadura, al tiempo que ha criticado al PP por querer utilizarlas para "poner obstáculos" y para "parecer que ellos son la única oposición".



"Lo que están haciendo es un daño terrible a los extremeños, porque se están oponiendo a la recuperación económica de todos los extremeños y de todas las extremeñas", ha aseverado este lunes en Mérida en rueda de prensa.



Así, aunque ha reconocido que el Grupo Parlamentario Socialista tiene mayoría absoluta en la Asamblea, ha incidido en dicho grupo desearía que los Presupuestos Generales de Extremadura salieran adelante no solo con los votos socialistas.



VACUNA CONTRA EL CORONAVIRUS



Juan Antonio González también ha mostrado su satisfacción por el próximo inicio de la vacunación en España contra el coronavirus y que permitirá empezar a ver la "luz al final del túnel".



Así, ha animado a toda la ciudadanía extremeña que acuda a vacunarse cundo esté disponible, ya que es la medida más eficaz para acabar con la pandemia, detrás de la cuales hay miles de científicos que han trabajado para que sean "seguras".



Asimismo, se ha referido a que este lunes comienza el Plan de Navidad en Extremadura que permite, entre otros aspectos, aumentar los clientes en la restauración, por lo que ha pedido a los ciudadanos que sean "responsables".



En este sentido, ha agradecido el comportamiento que en términos generales ha tenido la gran mayoría de los ciudadanos extremeños, que han sido responsables, prudentes y ejemplares, ha dicho.



También ha tenido el portavoz socialista, palabras de agradecimiento para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado quienes, desde el inicio de la pandemia, han estado "al pie del cañón" controlando a la gente que no es responsable.



APROBACIÓN DE LA LEY DE EUTANASIA



Por otro lado, Juan Antonio González también se ha referido a la próxima aprobación de la Ley de Eutanasia, que ha calificado como un "hito histórico" y un "nuevo derecho social", que cuenta con casi el 90 por ciento, ha dicho, de apoyo de los españoles.



Así, esta "nueva conquista social" se unirá a otros derechos conquistados durante la democracia, como el divorcio, el aborto o el matrimonio igualitario, todos ellos conseguidos bajo un gobierno del PSOE, ha puesto de relevancia.



De esta forma, y a pesar de tener apoyo ciudadano, González ha afeado que haya partidos políticos "tanto de la ultraderecha como de la derecha" que esté en contra de esta ley, y por tanto, de la "voluntad de la mayoría de los españoles", algo que, como ha dicho, "no es nuevo".