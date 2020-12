Niños de Mérida tienen un modelo carta a Papá Noel y Reyes Magos para hacerlas en Braille

Los niños de Mérida dispondrán de un modelo de carta a Papá Noel y a los Reyes Magos para hacerlas en Braille, y que han sido editadas por el Ayuntamiento de la ciudad y la ONCE.



Además, la programación de la festividad de Santa Eulalia, patrona de la ciudad de Mérida, así como de la Navidad, se han editado en lectura fácil, para que sean accesibles a todos los ciudadanos.



Así lo han explicado la delegada de Diversidad Funcional, Susana Fajardo, y la directora de la agencia de la ONCE en Mérida, Josefa Pozo Guisado, quienes han presentado este miércoles el modelo de carta a Papá Noel y a los Reyes Magos que, en colaboración con la ONCE, se ha elaborado desde la delegación.



Durante su intervención, la edil socialista ha señalado que el objetivo de esta propuesta es que los más pequeños "conozcan este método de lectura de una forma activa", por eso, las cartas están acompañadas de un díptico explicativo en el que "podrán conocer cómo se forman las letras y componer su nombre y la ciudad donde viven, ya que el modelo se colgará en la página web del Ayuntamiento (www.merida.es) y puede ser descargada desde cualquier ubicación".



Así, la delegada ha aclarado que no se trata de unas cartas impresas en braille, sino de una actividad en la que las niñas y los niños pueden agujerear con un punzón, de los que se usan habitualmente en educación infantil, o con un lápiz afilado, los puntos que conforman las letras para poder, posteriormente pasar los dedos y acercarse a la experiencia de la lectura en braille, según informa el Ayuntamiento de Mérida en una nota de prensa.



De esta forma, según sus palabras, "seguimos en la senda que iniciamos el pasado año, con la colaboración con la asociación Emeritea y la carta adaptada pictogramas, con el objetivo de dar visibilidad a las distintas formas de comunicación, en este caso de lectura".

A su vez, Fajardo ha resaltado que "la visibilidad es muy importante ya que el conocimiento de las distintas formas de comunicarse, es necesario si queremos incluir a todas las personas".



Cabe destacar que las cartas, además de estar disponibles en la página web, se enviarán por correo electrónico a todos los centros educativos ya que, en estas fechas, es habitual que se realicen actividades en torno a petición de regalos.



Por eso, desde el Ayuntamiento de Mérida "creemos que esta propuesta viene a complementar la actividad y que, a través del juego y la diversión, el aprendizaje es mucho más motivador, al fin y al cabo, el aprendizaje parte de la emoción", ha apostillado.

DESPERTAR LA CURIOSIDAD POR CONOCER EL BRAILLE

Por su parte, Josefa Pozo Guisado ha señalado que "con esta actividad se consigue despertar la curiosidad y el interés de todos los niños por conocer el Braille".

Y es que, tal y como ha especificado, se trata de "una forma de vida ya que es el sistema por el que las personas con discapacidad visual se pueden guiar y educar, te permite conectar con el entorno y por medio de él podemos recibir información escrita".



PROGRAMA DE SANTA EULALIA Y NAVIDAD EN LECTURA FÁCIL



Aprovechando su intervención, Fajardo ha anunciado que está disponible también, en la página web del Ayuntamiento el programa de actividades de Santa Eulalia y Navidad adaptado a lectura fácil, con el objetivo de que "la información de las actividades programadas para estas fechas tan señaladas pueda llegar al máximo de personas posible de forma más visual y fácil de entender".



Para ello, se utilizan recursos como simbología, mayor espaciado entre líneas, explicación de las palabras de difícil comprensión, que hacen que la adaptación a lectura fácil de este tipo de información sea más accesible y, como es lógico, conocer la información, facilita la participación.



Para finalizar, la edil socialista ha reafirmado que desde el Ayuntamiento de Mérida se apuesta por la "visibilidad y el acceso a la información con el objetivo de aumentar la participación y que estas navidades sean más inclusivas", ha sentenciado.