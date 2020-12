PSOE defiende equilibrio en Navidad y PP espera medidas ajustadas a la realidad Covid

Ep

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Extremadura, Lara Garlito, ha defendido --de cara a las próximas Navidades y la situación generada por la Covid-19-- la política de "equilibrio" que está practicando la Junta relativa a "garantizar la salud" a la vez que permitir que "pueda haber" actividad económica.

Mientras, su homóloga del PP, Cristina Teniente, ha pedido al Ejecutivo regional que no esconda "la cabeza" y que adopte medidas "equilibradas" con la situación de la Covid-19 en Extremadura, toda vez que "la cosa no está para relajarnos" y la "realidad" indica que "cada día se están produciendo fallecimientos y el índice de positividad es más alto que la media nacional".

De su lado, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, David Salazar, ha rechazado "romper la Navidad" como pretenden algunas formaciones políticas, y ha apostado por "actuar" frente a la Covid-19 en esas fechas "siendo responsables" y dentro de un marco que "permita disfrutar de la familia, siempre con medidas de seguridad".

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, ha defendido la aplicación de medidas "restrictivas" de cara a Navidad en la región porque la pandemia "sigue vigente" y "la realidad nos dice que nos tenemos que quedar en casa".

De este modo se han pronunciado dichos portavoces parlamentarios a preguntas de los medios sobre medidas de cara a la Navidad ante la pandemia de la Covid-19, en sendas ruedas de prensa ofrecidas tras la Junta de Portavoces de este martes en la Asamblea.

PSOE

Así, Lara Garlito (PSOE) ha destacado que la Junta ha "conseguido mantener el equilibrio entre la seguridad de todos y de todos, de mantener la sanidad en unas condiciones que garantice eso, y por otra parte que pueda haber actividad económica porque eso también es fundamental para mantener las políticas sociales, para mantener los sectores más vulnerables de la sociedad".

En este sentido, ha subrayado que las decisiones que las autoridades sanitarias están tomando en la comunidad frente al Covid-19 están siendo determinadas "en ambas direcciones", y frente a partidos que se sitúan a su juicio en los "extremos" ha abogado por que la Junta siga manteniendo el "equilibrio" entre seguridad sanitaria y actividad económica.

"El acierto es el que toma la Junta porque está en ese equilibrio en el que nadie se queda atrás y miremos para todos lados, porque es fundamental que haya una mirada transversal hacia todas partes siempre teniendo en mente y en primer lugar garantizar la salud de todos", ha espetado la portavoz socialista

PP

Por su parte, Cristina Teniente (PP) ha pedido que la Junta no aplique la estrategia de "esconder la cabeza y no querer ver la realidad" de los datos de la Covid-19 en la actualidad en Extremadura y que, en consecuencia, adopte de cara a Navidades medidas "equilibradas" pero que se correspondan con la "realidad".

"No está la cosa para relajarnos", ha espetado la 'popular', quien ha reconocido que el PP quiere que el consejero de Sanidad, José María Vergeles, "dé cuentas y no cuente cuentos" en la Asamblea sobre la Covid-19, ya que a su juicio hasta ahora la Junta está adoptando medidas en esta materia que en algunos casos "no se corresponde con la realidad".

"No vamos a decir ni que no haya navidades ni que son unas navidades como otras porque sabemos que no es así", ha afirmado Teniente, quien en todo caso ha pedido que la Administración regional aporte los informes y los estudios epidemiológicos, científicos y técnicos que "avalen por escrito y firmado" las decisiones que se vayan a adoptar de cara a las próximas Navidades en Extremadura. "Porque no hay ni un papel que garantice que las decisiones que se están tomando no son una ocurrencia", ha dicho.

CIUDADANOS

Mientras, David Salazar (Cs) ha defendido que su grupo no quiere "romper la Navidad" como a su juicio parece que quieren hacer otras formaciones --en alusión a Unidas por Extremadura--, máxime en un año en el que "bastante sufrimiento" está padeciendo de una manera y otra la población.

Así, y tras incidir en que Cs va a "esperar" a que la Junta anuncie alguna decisión de cara a las Navidades, ha reconocido que los datos de la Covid-19 ahora "empiezan a ser relativamente mejores", y ha incidido en que en todo caso "hay que actuar" frente a la pandemia siendo "responsables" pero "dentro de un marco que permita disfrutar de la familia, siempre con medidas de seguridad".

Ha apostado, en este sentido, por que "dentro siempre de la seguridad" se cree un "marco responsable" que permita a la gente ver a sus seres queridos aunque sea deforma espaciada en el tiempo. "No creo que sean fechas para ser más duros de lo que estamos siendo con los ciudadanos", ha señalado.

UNIDAS POR EXTREMADURA

A su vez, Irene de Miguel (Unidas por Extremadura) ha señalado que la "mayor parte" de los brotes de Covid-19 se están originando en "el contacto estrecho", motivo por el cual a su juicio "no podemos bajar la guardia" tampoco en fechas como las Navidades.

"La realidad nos dice que nos tenemos que quedar en casa" porque "si queremos a los nuestros tenemos que cumplir y ser responsables", ha espetado.

En este sentido, ha incidido en que a su juicio lo que hay que en verdad "salvar" es la Navidad de 2021, salvando "vidas" en la de 2020; y ha apostado por ello por "medidas restrictivas" en fechas navideñas porque la pandemia "sigue vigente", al tiempo que ha rechazado acciones "ayusistas" en esta materia.