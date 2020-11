Abierto plazo para programa formación en metodología bilingüe 'Docentes que asesoran'

La Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura ha publicado una instrucción por la que se establece el programa de formación educativa 'Docentes que asesoran', un programa en metodología bilingüe, en colaboración con la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura (UEx), para el curso escolar 2020/2021.

En concreto, la Consejería de Educación y Empleo y la Universidad de Extremadura, a través de la Facultad de Formación del Profesorado, unidos en el "objetivo común de elevar la calidad de la enseñanza bilingüe", suscribieron el pasado 28 de noviembre de 2018 el convenio de colaboración en materia de formación en metodología bilingüe.

Así pues, fruto de este acuerdo surge el Programa de Formación Educativa 'Docentes que asesoran' en Metodología Bilingüe, a efectos de habilitación en centros educativos dependientes de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura para el ejercicio de la docencia en programas bilingües.

De este modo, según informa la Junta de Extremadura, los objetivos específicos de dicho plan de formación son, entre otros, capacitar en metodología CLIL/AICLE, tanto al profesorado de Educación Primaria que desempeña sus funciones docentes en centros educativos dependientes de la Consejería de Educación y Empleo, como al alumnado y profesorado de la modalidad bilingüe en Educación Primaria de la UEx.

También pretende ofrecer una formación al alumnado que cursa la modalidad bilingüe del Grado en Educación Primaria de la UEx para que sea, posteriormente, reconocida como formación en metodología bilingüe desde la Junta de Extremadura, a efectos de habilitación para el ejercicio como docente en programas bilingües en centros educativos dependientes de la Consejería de Educación y Empleo.

En este programa de formación educativa se podrá participar como ponentes o como participantes. Como ponentes, deberá ser profesorado en activo de Educación Primaria de centros educativos dependientes de la Consejería de Educación y Empleo, que imparta docencia en secciones o centros bilingües, que esté habilitado en metodología bilingüe, y que supere el proceso selectivo recogido en esta convocatoria. Estos profesionales serán los encargados de impartir los diferentes talleres.

Y como participantes, profesorado de Educación Primaria en activo en centros educativos dependientes de la Consejería de Educación y Empleo; o alumnado de la Universidad de Extremadura, en el que tendrán preferencia quienes cursen el Grado en Educación Primaria en la modalidad bilingüe.

Además, también pueden participar el profesorado de la Universidad de Extremadura que imparta docencia en el Grado de Educación Primaria en la modalidad bilingüe.

PROGRAMA A DISTANCIA

Cabe destacar que este programa de formación educativa se desarrollará completamente a distancia, en horario comprendido entre las 17:00 y las 19:00 horas, durante distintos jueves de los meses de febrero a mayo de 2021.

Así, el 4 de febrero tendrá lugar el Taller 1 'Gestión y dirección escolar de Centros y Secciones Bilingües: innovación educativa'; el 11 de febrero será el taller 2 'Educación Familiar y Tutorial para alumnado de Centros/Secciones Bilingües (escuelas de padres y madres, planes de acción tutorial, dinámicas de grupo, AMPAs, etc.)'; el 25 de febrero, el Taller 3 'Aspectos sociológicos de los Centros y Secciones Bilingües (coeducación, nuevos tipos de familia, modelos de evaluación escolar tipo PISA, etc.)', y el 4 de marzo, el Taller 4 'Desarrollo psicológico del alumnado de los Centros y Secciones Bilingües (habilidades sociales, resolución de conflictos en el aula, trabajo cooperativo, motivación, atención, etc.)'.

Asimismo, el 11 de marzo tendrá lugar el Taller 5 'Diversidad funcional en los Centros y Secciones Bilingües (atención al alumnado con diversidad funcional, adaptaciones curriculares, etc.)', y el 18 de marzo se celebrará el Taller 6 'Metodología de las asignaturas bilingües: materiales y recursos CLIL. Métodos para la coordinación del profesorado DNL (Disciplina No Lingüística) y LE (Lengua Extranjera) en su trabajo cooperativo. Trabajo coordinado del Auxiliar de Conversación'.

Por su parte, el 25 de marzo se llevará a cabo el Taller 7 'Usos de herramientas TIC en Centros y Secciones Bilingües'; el 8 de abril será el Taller 8 'Bilingüismo en Ciencias'; el 15 de abril se celebrará el taller 9 'Bilingüismo en Lectoescritura'; el 22 de abril será el taller 10 'Bilingüismo en Artes plásticas'; el 29 de abril, el taller 11 'Bilingüismo en Música', y el 6 de mayo el Taller 12 'Bilingüismo en Educación Física'.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN

Así, todos los que participen en calidad de docentes deberán formalizar una solicitud online, para lo que tendrán de plazo hasta el 15 de diciembre de 2020.

La información del listado de formadores que participarán en el programa, con indicación de la puntuación obtenida, podrán consultarse en la web del Servicio de Innovación y Formación del Profesorado.

Por su parte, las personas que asistan como participantes, en el caso del profesorado de Educación Primaria de los centros educativos dependientes de la Consejería de Educación y Empleo, podrá inscribirse a través de la web del CPR de Cáceres, una vez se abra el plazo de presentación de solicitudes en el mes de enero.

Además, el alumnado y el profesorado de la Universidad de Extremadura, interesados en participar en este programa podrán gestionar su inscripción a través del procedimiento que arbitre la Facultad de Formación del Profesorado, en su momento.