Asamblea debate enmienda a la totalidad de los PGEx 2021 presentada por el PP

La Asamblea de Extremadura debatirá este viernes, 27 de noviembre, la enmienda a la totalidad del proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura (PGEx) para 2021 presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que previsiblemente no saldrá adelante.

Cabe recordar que el Grupo Parlamentario Popular registró este pasado miércoles su enmienda a la totalidad de los PGEx para 2021, en la que postula su devolución a la Junta de Extremadura porque considera que las cuentas encierran "artificios contables" y contribuirán a generar "más deuda, más déficit, más desempleo y más depresión económica" en la región.

Tampoco valen estos presupuestos para afrontar la salida de la crisis generada por la Covid-19, según explicó el portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Popular, Luis Alfonso Hernández Carrón, tras registrar esta enmienda a la totalidad, quien consideró que "las cuentas para 2021 deben ser radicalmente distintas a las de años anteriores" tras la situación generada por el coronavirus.

Una enmienda a la totalidad que no saldrá adelante en la Asamblea de Extremadura, donde el PSOE cuenta con la mayoría absoluta de la Cámara, mientras que Ciudadanos no concretó el sentido de su voto, aunque señaló que no entiende la postura del PP de presentar esta iniciativa, y Unidas por Extremadura la enmarcó en la estrategia del PP nacional de "confrontar" con el gobierno.

ORDENACIÓN DEL DEBATE

Así, cabe destacar que el pleno arrancará a las 9,30 horas de este viernes con la inversión de la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, sin límite de tiempo para presentar el proyecto de presupuestos para 2021.

Seguidamente, se debatirá la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, con la intervención de su autor durante un tiempo de 30 minutos, a la que seguirá de nuevo la vicepresidenta primera de la Junta, también por 30 minutos.

Tras ello, tanto el Grupo Parlamentario Popular como Pilar Blanco-Morales podrán agotar un turno de quince minutos de réplica y dúplica.

A seguidamente, el resto de grupos parlamentarios podrá fijar su posición sobre esta enmienda a la totalidad por un tiempo de quince minutos, y cierra el debate el Gobierno por otros quince minutos.