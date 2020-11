PP cree inexplicable que Vara haya comparecido en Asamblea 1 vez, tras 9 meses de pandemia

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Cristina Teniente, ha aseverado que es imposible explicar que, después de nueve meses de pandemia, Guillermo Fernández Vara, haya comparecido en el Parlamento "sólo una vez y, además forzado" por las exigencias del PP.

Así, la portavoz ha anunciado que Monago preguntará a Vara en el próximo pleno por sus ausencias continuas, y, más concretamente por su "dejación de funciones" como autoridad delegada en este nuevo estado de alarma.

Cristina Teniente ha afirmado que en estos momentos lo que se necesita el liderazgo y la presencia del presidente de la Junta, y ha subrayado que, en "la mayor crisis sanitaria, social y económica de nuestra historia", estamos viendo cómo Vara solo comparece "en Twitter y en los programas de televisión.

Asimismo, ha afeado al presidente de la Junta que durante los debates esté en los pasillos del Parlamento sin ni siquiera escuchar a sus consejeros. "Es una autoridad delegada que delega en Vergeles".

La portavoz ha rechazado que Vara sólo rinda cuentas ante Sánchez, como se comprobó en el comité federal del PSOE, donde se pidió perdón por haber ofendido a Bildu. Teniente ha reconocido que "es triste" que un partido esencial para la configuración constitucional y democrática del país diga ahora que Bildu contribuye más al Estado que el PP, como ha comentado el señor Ábalos.

Ante ésto, ha explicado que no sólo se da una crisis sanitaria y económica, sino que se une la crisis institucional motivada por el presidente del gobierno y el PSOE.

Los 'populares' han anunciado que también preguntarán a la Junta en el pleno por la evolución del paro juvenil en la EPA del tercer trimestre.

En este sentido, Cristina Teniente ha lamentado que Extremadura se pinte "de rojo oscuro" en todas las estadísticas de empleo, precariedad y falta de oportunidades. En materia de paro juvenil, ha considerado que la región se halla "en una situación de terrible alarma", con el 47,3% de los jóvenes extremeños en el paro.

Para cerrar el turno de control, el GPP preguntará al gobierno de la Junta si comparte la solicitud de un fondo de apoyo a la pandemia para la financiación de los ayuntamientos -como estos solicitan-, y que prometió la ministra de Hacienda.

Teniente ha recordado que la señora Montero prometió 4.000 millones de euros con un fondo incondicionado y de libre disposición para los ayuntamientos, y uno de 1.000 millones para salvar el déficit de transportes públicos en los ayuntamientos, pero parece que "lo ha olvidado".

En cuanto a las comparecencias, el GPP ha solicitado la del consejero de Sanidad, a los efectos de informar sobre las medidas implantadas en las Residencias de Mayores para afrontar la segunda ola del COVID-19.

La portavoz ha subrayado que la situación de muchas residencias, y no solo de mayores, también de atención a la discapacidad, está siendo "desgarradora" en esta segunda ola, y no se han cumplido las promesas de blindaje y medicalización de las mismas, ya que "no hay ni una sola prueba de ello".

INICIATIVAS DE IMPULSO

En cuanto a las iniciativas de impulso para el pleno del jueves, Cristina Teniente ha avanzado que el GPP instará a la Junta a adaptar de manera "eficiente y realista" las nuevas evidencias científicas sobre el Covid, dentro del ámbito educativo.

A este respecto, ha recalcado que urge prevenir los contagios por vía aérea en las aulas, ya que llega el frio, pero lo que espera la Junta es que los alumnos se abriguen y "que todo lo demás lo hagan los colegios o los ayuntamientos" con lo que eso supone de inversión.

En segundo lugar, los 'populares' impulsarán una iniciativa para que se supriman las diferencias de trato a los municipios extremeños en el acceso a la información sobre el impacto del coronavirus.

"Se está dando un trato desigual y discriminatorio a unos alcaldes sobre otros", ha denunciado Teniente, que también ha puesto sobre la mesa el descontento generalizado y las situaciones de alarma que se viven en algunos casos por una "falta de información que impide que se tomen medidas" en esa trazabilidad del virus que se necesita en el ámbito general y en el ámbito más directo.

PROMESAS DE REGADÍOS

Cristina Teniente se ha referido, fuera del orden del día del próximo pleno, al nuevo anuncio del proyecto de regadíos en Tierra de Barros por parte de la Junta. Para la portavoz, se ha anunciado el proyecto "sin dinero en los Presupuestos Generales del Estado", y "estamos como siempre renovando las promesas y los anuncios para no hacer nada".

Por último, la portavoz del GPP ha explicado que esta promesa "es tomarles el pelo a los agricultores", y hay que tener "desparpajo" para venir con este anuncio después de poner "cero euros" en las cuentas del Estado.