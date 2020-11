Los médicos extremeños paran diez minutos para pedir que se convoquen más plazas MIR

Ep.



El Sindicato Médico de Extremadura (Simex) ha convocado este martes un paro de diez minutos a las puertas de todos los centros de salud y hospitales de la región en protesta por el Real Decreto 19/2020 que permite trabajar sin la especialidad médica, por lo que ha pedido que se convoquen más plazas de Médicos Internos Residentes (MIR) ya que, en estos momentos, hay licenciados en medicina que pueden acceder a esas plazas y suplir la falta de facultativos.



El presidente de Simex, Carlos Arjona, ha indicado que, como mínimo, deben convocarse 10.000 plazas para toda España y con ello podrán acceder a la especialidad tanto médicos españoles como extracomunitarios que quieran obtener el título, pero rechaza el RD por el que se pueden "homologar títulos".



Según Arjona, en España se están contratando médicos que no tienen especialidad pero que, a través de este decreto, las Comunidades Autónomas (CCAA) pueden incorporar a sus plantillas por la "situación excepcional" de pandemia que vivimos.



"El miedo que tenemos es que eso se perpetúe y se queden trabajando sin la especialidad", ha dicho el también presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, que ha defendido el sistema MIR porque "ha costado muchos años que sea el mejor que existe en España y uno de los mejores del mundo para cargárnoslo permitiendo trabajar sin la especialidad", ha zanjado.



A preguntas de los medios sobre el anuncio del Gobierno de que se aumentarán las plazas MIR, Arjona ha puntualizado que en ellas se incluye a los médicos, enfermeros, farmacéuticos y químicos, es decir, es una convocatoria general que supone un incremento en 200 plazas pero incluyendo todas las especialidades, por lo que Simex aboga por convocar 10.000 plazas "solo para médicos y el resto de profesiones que se aumente en la proporción que consideren necesaria".



"No podemos seguir teniendo licenciados en medicina que acabaron en la facultad el año pasado y que están en estos momentos sin poder trabajar, cuando lo que están deseando es que se aumente el número de plazas MIR y poder acceder a las especialidades", ha añadido en declaraciones a los medios durante el paro de diez minutos que ha tenido lugar a las puertas del centro de salud Manuel Encinas de la capital cacereña.



Además de esta jornada de paro, el próximo martes día 24 hay convocada una huelga a nivel nacional a la que también se suma Extremadura, en protesta por el RD y también por las condiciones laborales de los médicos extremeños, ya que "sigue siendo una de las Comunidades Autónomas que tiene peores condiciones laborales", ha dicho.



Y es que en la región no se aplicará la subida salarial del 2% a los funcionarios y, además, el resto de retribuciones "también son inferiores" respecto a los MIR que están "muy por debajo".



Por su parte, la secretaria general de Simex, María José Rodríguez, ha incidido en que el paro de este martes es prueba del "malestar" que existe en el colectivo por el RD a nivel nacional, y a nivel autonómico porque "se han incumplido los acuerdos" a los que se llegó con la Administración regional como la mejora de la Atención Primaria y las mejoras de las condiciones laborales de facultativos y de los MIR.



"Era una serie de medidas para evitar que nos quedemos sin médicos en nuestra comunidad y se vayan a otras regionales, porque tenemos un déficit de 160 plazas que llevan sin cubrirse más de un año y, si el año pasado ya pedíamos estas medidas para evitar la fuga de profesionales, mucho más en estas circunstancias de pandemia", ha recalcado, al tiempo que insiste en que los compañeros "están quemados" por la situación laboral.



AUMENTO DE CARGA DE TRABAJO



Además de esta reivindicación, Arjona ha recalcado que la situación de los médicos en la región es "complicada" porque ha aumentado la carga de trabajo como consecuencia de la pandemia tanto en los centros de salud como en los consultorios rurales o los hospitales, donde el número de ocupación de camas "es bastante alto".



No obstante, el número de casos ha bajado en la región pero se tardará unos quince días en notar en los hospitales porque la media de ingreso de un paciente Covid-19 es de una semana, por lo que se espera que la bajada de contagios tenga una repercusión antes de diciembre, y empiece a observarse el descenso en número de casos.



"En Extremadura ha habido una tendencia a la baja y Cáceres está mucho mejor pero en Badajoz todavía el número de casos es importante", ha insistido Arjona, que ha recalcado que hay que seguir cumpliendo las medidas de protección como el uso de mascarilla en "todo momento", además de reducir los contactos sociales con familiares y amigos.