La presidenta del TSJEx aboga por aumentar las penas por la ocupación ilegal de viviendas

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena, ha abogado por una reforma del Código Penal con un endurecimiento de las penas para las ocupaciones ilegales de viviendas, de modo que Justicia pueda actuar "más ágilmente" con la adopción de medidas cautelares.



Así lo manifestó en la tarde de este pasado jueves momentos antes de inaugurar un curso sobre 'Los aspectos jurídicos de la contratación inmobiliaria', organizado por el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) de Cáceres, al que también asistió el presidente del colegio, Francisco Marroquín.



Y es que según la presidenta del alto tribunal extremeño, "con la regulación como delito que tenemos es muy difícil adoptar medidas cautelares inmediatas porque la pena que se establecen para esos delitos no adquiere la categoría de dos años de prisión, por lo que no implicaría un desalojo inmediato".



De este modo, tal y como continuó, "si a los jueces no nos dan las herramientas necesarias, poco se puede hacer antes de una sentencia firme".

Igualmente, Tena añadió que las medidas cautelares se pueden adoptar dependiendo de la pena con la que están castigados los diferentes delitos por lo que, en su opinión, hay que aumentar la pena para los autores de ocupaciones ilegales de viviendas para que se pueda actuar de manera cautelar sin necesidad de que exista ya una sentencia firme.



De la misma manera, la presidenta del TSJEx señaló que los delitos relacionados con el sector inmobiliario no son demasiados, pero sí son importantes porque "afectan a un derecho fundamental como es el derecho la vivienda", porque "muchas veces estamos acostumbrados a verlo desde un punto de vista mercantilista o patrimonial y no le damos la suficiente importancia, que la tiene".



Según sus palabras, los delitos inmobiliarios son de "gran trascendencia para la vida de las víctimas, ese delito no es, en absoluto, de estado menor", según informa el Coapi en una nota de prensa.



En cuanto a un posible incremento en demandas judiciales por morosidad en los arrendamientos, Tena señaló que no se han notado especialmente, pero "quizá es pronto", aunque también es verdad "que estamos viendo que ante esta situación muchas veces los arrendatarios y los inquilinos están llegando a acuerdos extrajudiciales".



Por ello, María Félix Tena ofreció la colaboración del TSJEx y de los 112 jueces de Extremadura al Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y anunció que, en unos meses, posiblemente, se ponga en marcha un proyecto de colaboración del tribunal con el colegio cacereño.



ADAPTACIÓN DE CONTRATOS A LA COVID



Por su parte, el presidente del colegio y único ponente del curso, que finaliza este viernes, destacó la importancia de esta iniciativa, a la que asisten 12 profesionales de manera asistencial y otros tanto de manera online, de Badajoz, Sevilla, y Alicante, entre otros.



En el curso, se actualizarán los conocimientos sobre los modelos de los contratos inmobiliarios y su adaptación a la situación sanitaria y económica provocada por la Covid-19, ya que "la pandemia ha cambiado muchas de las condiciones en que se pactaban las operaciones anteriormente", dijo.



Sobre la morosidad en los arrendamientos durante la crisis sanitaria, y la falta de datos oficiales, Marroquín manifestó que, por el conocimiento directo del colegio en este asunto, se han podido incrementar alrededor de un 15 por ciento, según detalla el Coapi.

Y en cuanto a la ocupación de viviendas, Marroquín apuntó a que uno de los debates que están encima de la mesa es que los agentes de la propiedad inmobiliaria (API) puedan visitar regularmente las viviendas vacías "a efectos de verificar que no sufren problemas de ocupación ilegal".



Cabe recordar que este curso también aborda aspectos referentes a la normativa contractual en la compraventa de viviendas y en el alquiler de las mismas, los honorarios de los API, y la importancia de la cumplimentación de las hojas de visita, entre otros.

De ahí que Marroquín haya resaltado el esfuerzo que está haciendo el colegio por poder seguir ofreciendo formación de calidad y presencial a los profesionales del sector.