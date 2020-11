Monago: El "fracaso" de que Bildu no sea "irrelevante" es del PSOE por pactar con ellos

Ep

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha replicado a Guillermo Fernández Vara que el "fracaso" de que EH Bildu no sea "irrelevante" en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado es del PSOE por dialogar con el partido de Arnaldo Otegui y le pide que no extienda esa responsabilidad al resto de partidos.



"Irrelevantes hasta que os sentáis con ellos, los blanqueáis, pactáis los presupuestos. Ese es vuestro colectivo fracaso, no mutualices", le ha espetado Monago desde la cuenta del PP de Extremadura en Twitter, después de que el propio presidente de la Junta haya calificado anteriormente como un "fracaso como país" no haber sido capaces de que los representantes de Bildu sean "irrelevantes".



Asimismo, Monago ha aprovechado para recordarle una vez más a Fernández Vara sus palabras en las que afirmaba que si el secretario general de su partido y presidente del Gobierno pactaba con independentistas se iría del partido: "¿dónde queda aquello de 'si Sánchez pacta con independentistas me voy'?... También es culpa nuestra?", pregunta el líder de los 'populares' extremeños.