Plan de rescate de 2.400 millones que propone el PP es “la vacuna” que necesitan autónomos

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha afirmado este martes que el plan de rescate de 2.400 millones de euros que propone el PP enmendando los Presupuestos Generales del Estado es "la vacuna" que necesitan los autónomos.



Así pues, y tras mostrar su satisfacción por el hecho de que exista una vacuna contra la Covid en su fase final, el líder de los 'populares' extremeños ha señalado que también hay sectores de actividad que "necesitan su particular vacuna" y que no depende de la investigación médica, sino del Gobierno de España.



En este sentido, el presidente del PP regional ha recordado que hay casi 500 empresas menos en alta en Seguridad Social en el último año en Extremadura y que en el último mes hay 3.500 trabajadores menos, según los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), por lo que "es necesario vacunar a los sectores de actividad para que se frene la sangría del desempleo".



De esta forma, Monago ha puesto el acento en el colectivo de autónomos, que "no están facturando pero sí tributando" por lo que, como "particular vacuna", el PP propone un plan de rescate de 2.400 millones de euros, como enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), para que puedan "mitigar los efectos de la tributación que están pagando sin facturar o soportar el aumento de las cotizaciones".



"Hay que rebajarles esa carga fiscal porque ellos siempre contribuyen cuando hay actividad", ha aseverado el líder de los 'populares' extremeños, afirmando que los 2.400 millones de euros para dicho plan de rescate saldrían "del gasto superfluo de los ministerios", según informa el PP en una nota de prensa.



Y es que, "si hay dinero para subirle el sueldo a Sánchez, a 22 ministros y casi mil altos cargos, tiene que haber dinero para nuestros autónomos" ha sentenciado.