Podemos pide al PP que reconozca que presupuestos "por fin miran y atienden" a Extremadura

Así, lo ha señalado coordinadora general de Podemos Extremadura, Irene de Miguel, solicitando al PP que deje de utilizar el proyecto de PGE como un "adoquín que lanzar a sus adversarios políticos".

"El único adjetivo con el que se puede definir de manera objetiva a los Presupuestos Generales del Estado es que son beneficiosos para nuestra tierra", ha dicho.



En esta línea, ha asegurado que era de esperar que estos presupuestos no fueran del gusto de la derecha porque "son sociales, expansivos y dejan atrás años de austeridad".



"Ya sabemos que las recetas que aplicaría la derecha en estos momentos de crisis son precisamente la austeridad, el recorte salarial, la precariedad laboral y la degradación absoluta de los servicios públicos", ha continuado.



Sin embargo, la líder de Podemos Extremadura ha asegurado que estas cuentas van en dirección opuesta a los deseos de la derecha, y ha desgranado algunas de las partidas económicas que más beneficiarán a Extremadura.



En concreto, ha aseverado que la región se verá favorecida con los 600 millones de euros que se van a destinar al sistema de la dependencia, ya que tiene una de las mayores tasas de envejecimiento del país.



De Miguel también ha explicado que para Extremadura otra de las cuestiones principales es la actualización de las pensiones al IPC "porque va a afectar a 128.000 pensionistas".



"Pero además para nuestra tierra será altamente beneficioso que las pensiones no contributivas se actualicen al doble del IPC porque somos una de las regiones con mayor número de pensiones no contributivas, y además con las pensiones no contributivas más bajas del país", ha aseverado.



En total, según ha estimado De Miguel, a 13.722 personas en Extremadura se les subirá la pensión no contributiva, ha informado en nota de prensa Podemos Extremadura.



Además, como cuestiones importantes recogidas en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado se encuentra el Plan de Empleo, del que De Miguel ha dicho que desde Unidas Por Extremadura se ha puesto mucho empeño en que estuviera contemplado debido a la situación social que se vive en la región, pero además ha explicado que gracias al Plan del Choque de Empleo Juvenil se verán beneficiados 17.000 jóvenes extremeños.



Podemos Extremadura también ha puesto el acento en el incremento del 5 por ciento del IPREM porque, además de afectar a muchas ayudas sociales, "también beneficiará a los jornaleros y jornaleras de la región porque el PER se basa en el IPREM, y este indicador hacía mucho tiempo que no se actualizaba".



INVERSIONES



Sobre las inversiones, la líder de la formación ha asegurado que Extremadura es una de las regiones con "mayor inversión", que la cuantía prevista se ha incrementado en 29 millones de euros con respecto a los anteriores presupuestos de 2018, pero es que además la inversión prevista para la región es un "50 por ciento superior a la media de inversión por habitante del resto de comunidades autónomas".



Según De Miguel, con estos datos "nadie puede decir que estos presupuestos no benefician a la región". "Por eso, más le vale reconocer al Partido Popular Extremeño lo que es obvio, y lo obvio es que tenemos unos Presupuestos Generales del Estado que por fin miran y atienden las necesidades de Extremadura", ha aseverado.



LEY DE CADENA ALIMENTARIA



Por otro lado, Irene de Miguel, también se ha referido a la modificación de la Ley de Cadena Alimentaria que se ha aprobado recientemente en el Consejo de Ministros.



"Esto es importantísimo para Extremadura porque necesitamos leyes que protejan a nuestros productores y que hagan que la cadena alimentaria sea más justa y equilibrada", ha indicado.



De hecho, la coordinadora general de Podemos Extremadura ha afirmado que en esa modificación de la Ley de Cadena Alimentaria se han recogido muchas cuestiones "que contribuirán a evitar los desmanes de la cadena que hacen que los productores terminen vendiendo por debajo del coste de producción".