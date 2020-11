PP: PSOE está "más centrado en desestabilizar gobiernos locales" que en gestionar pandemia

El secretario general del Partido Popular de Extremadura, Fernando Manzano, ha lamentado que el PSOE esté "más centrado en desestabilizar gobiernos municipales" que en gestionar la pandemia.



De este modo se ha manifestado el dirigente 'popular' minutos antes del pleno convocado en el Ayuntamiento de la localidad cacereña de Brozas, con motivo de la moción de censura impulsada por el PSOE.



En concreto, Manzano ha acudido para apoyar al actual alcalde, Leonardo Rodríguez, y poner en valor la gestión que ha realizado en los últimos nueve años, recordando que la del Partido Popular fue la candidatura que más apoyo recibió en las últimas elecciones municipales del año pasado, según ha informado el PP en una nota de prensa.



A su vez, el secretario general del PP extremeño ha afirmado que dicha moción de censura "es una muestra más" de que el PSOE "no está centrado en estos momentos en gestionar la pandemia" ni "en estar al lado del sufrimiento de los ciudadanos", ya que, a su entender, lo único que le importa es "su egoísmo y el ansia de poder".



Igualmente, Manzano ha afeado al PSOE que esté "más pendiente de desestabilizar gobiernos municipales que están funcionando que de pagar las ayudas a los autónomos, por ejemplo".



Y es que, a su juicio, la moción de censura es un "botón de muestra del antimunicipalismo" del PSOE y ha afirmado que Pedro Sánchez está "maltratando a los ayuntamientos" y lo ha basado en el "pretendido expolio a los ahorros de los consistorios, que las administraciones locales tan sólo vayan a gestionar el 1 por ciento de los fondos europeos de reconstrucción o que no se haya presupuestado "ni un euro" del fondo de 5.000 millones de euros prometido por Sánchez por la labor desarrollada durante la pandemia.



Por todo ello, Manzano ha asegurado que "no se entiende" la posición de "maltrato" por parte del PSOE ni ese "antimunicipalismo" y ha criticado que el presidente de la Junta y secretario general del PSOE en la región, Guillermo Fernández Vara, "aplauda" lo que está ocurriendo y permita mociones de censura como la de Brozas.