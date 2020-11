PSOE rechaza iniciativa para bajar el IVA de mascarillas porque es propuesta "envenenada"

Ep

El Grupo Parlamentario Socialista ha rechazado en la Asamblea de Extremadura una propuesta de impulso del PP que solicitaba la bajada del IVA de las mascarillas y geles hidroalcóholicos, porque es una iniciativa "envenenada".



De este modo, la diputada socialista, María de la Cruz Buendía. ha defendido que, aunque su grupo está de acuerdo con la bajada del precios de los productos para evitar contagios, dicha bajada se debería hacer sobre el precio de referencia y no sobre el IVA.



El diputado del PP Luis Alfonso Hernández Carrón ha sido el encargado de defender la propuesta del PP en el pleno de la Asamblea, que ha contado con el apoyo de todos los grupos de la oposición --PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura--.



En su intervención, Hernández Carrón ha afeado que España no haya reducido el IVA de las mascarillas aludiendo a que hay un reglamento europeo que lo prohíbe, cuando, bajo el mismo paraguas político, otros estados miembros sí lo han bajado, ha asegurado.



De esta forma, el 'popular' ha recalcado que hay una nota en la que se indicaba que se podía rebajar este impuesto y que no se sancionaría a los países que lo hicieran durante la pandemia, por lo que ha considerado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, debería conocer este hecho y ha preferido "freir a impuestos" a los ciudadanos, mostrando con ello su lado "menos humano".



De esta forma, ha criticado que a los españoles les cueste una mascarilla más que un litro de leche y que en Portugal se paga por este producto hasta once veces menos, asegurando que el precio que en España tienen las mascarillas supone una "mercantilización de la pandemia".



Cabe destacar que la iniciativa del PP también pretendía establecer un protocolo para el suministro gratuito de este tipo de material a los colectivos más vulnerables.



POSICIÓN DE LOS GRUPOS



En el turno de los grupos, la diputada de Unidas por Extremadura Lorena Rodríguez ha considerado que la bajada del IVA de las mascarillas es necesario y ha recordado que su grupo trajo en el anterior pleno una iniciativa para asegurar el suministro de este recurso entre la población más vulnerable y que fue rechazada por el PSOE.



En este sentido, ha lamentado que muchas familias extremeñas utilizan la mascarilla exclusivamente para que no les multen, más allá, ha dicho, de realizar un uso correcto de ellas respetando sus horas de efectividad debido a la imposibilidad de asumir su coste.



Por ello, ha invitado a llegar a un consenso para conseguir que las familias extremeñas y españolas gasten el menor dinero posible a la hora de estar seguros en un contexto de pandemia.



Por su parte, el diputado de Ciudadanos José María Casares ha recalcado que su grupo ha votado a favor de esta iniciativa porque, como ha dicho, pocas cosas resultan hoy más necesarias que los productos de barrera y protección contra el coronavirus.



Así, ha abogado por ayudar a la sociedad, que ya está "muy castigada" por la crisis económica, en este acceso a productos que son de primera necesidad.



Además, ha recordado que su grupo ha presentado en la Asamblea iniciativas en este sentido al entender que sería muy beneficioso para los ciudadanos que bajara el precio de las mascarillas.



Finalmente, la diputada socialista María de la Cruz Buendía Lozano ha recalcado que la las administraciones están ya atendiendo a los colectivos más vulnerables y que continúa mejorando en ese sentido.



De esta forma, aunque ha reconocido que algunos países han reducido el IVA de estos productos confiando en que se haga la vista gorda, ha asegurado que podría haber sanciones posteriores.



Además, ha recalcado que el de España fue el primer gobierno en tasar un precio máximo de la mascarilla para evitar la especulación, y trabaja "sin descanso" para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores, negando que tenga un "afán recaudatorio".