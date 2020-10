Vara: la "sensación de falsa seguridad" que puede provocar el cierre de comunidades

Ep

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha alertado de la "sensación de falsa seguridad" que puede provocar entre los ciudadanos el cierre perimetral de las comunidades, cuando según ha recordado, "el problema de los contagios" en las últimas semanas "no viene de unas comunidades a otras".



El problema "viene porque nos estamos contagiando nosotros a nosotros mismos", ha reafirmado Fernández Vara, quien ha apuntado esa "falsa seguridad que se puede tener" al creer que "cerrando tu región ya estás tranquilito", cuando "tranquilito no", ha dicho.



En ese sentido, Vara ha reiterado que no tiene previsto cerrar perimetralmente la Comunidad Autónoma de Extremadura, ya que por una parte, los técnicos de Salud Pública "no nos lo han recomendado".

Por otra parte, ha defendido que "se puede cerrar un país, porque tiene fronteras, porque tiene puertos y aeropuertos, pero no se puede cerrar lo que está solo en los mapas, no en el territorio".



"Nosotros no tenemos límites en el territorio, los límites están en los mapas", ha reafirmado Fernández Vara, quien ha considerado que en la situación actual, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben estar "ayudando y contribuyendo a que se cumplan las restricciones a la movilidad" que se han establecido en Extremadura de 00,00 a 6,00 horas.



Unas restricciones ante las que "hace falta que alguien vele para que eso se cumpla", ha defendido el presidente extremeño, quien ha señalado que "hay que elegir" si se quiere a los agentes policiales "patrullando las ciudades" para que se cumpla las restricciones de movilidad nocturna o "contando coches en las carreteras".



En ese sentido, Vara ha defendido que "aquí no se trata de hacer lo que más guste, sino lo que sea más útil" en la situación actual, ha señalado a preguntas de los periodistas este jueves sobre si prevé aislar perimentralmente la comunidad extremeña como están haciendo la mayoría de las regiones del país.



En ese sentido, el presidente extremeño ha abogado por que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estén "patrullando las calles para hacer posible que se cumplan las restricciones de movilidad que están establecidas".