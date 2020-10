Arroyo de la Luz y Torremejía, entre ocho localidades que aplicarán reducción de aforo

Ep.



El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha establecido medidas excepcionales de control de aforo para las localidades de Holguera, Santa Amalia, Herrera del Duque, Arroyo de la Luz, Torremejía, Bienvenida, Ahillones y Santa Marta de los Barros por el aumento de la incidencia acumulada y el índice de positividad de PCR.



El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha explicado que se ha tomado esta decisión en ese grupo de municipios que reúne a unos 20.000 habitantes por el "incremento importante" de la incidencia tanto a los 14 como a los siete días y por un índice de positividad "también importante" en las PCR sin que dé síntomas de mejoría en las últimas jornadas.



Vergeles, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, ha dado a conocer también que ha finalizado la vigencia de medidas de reducción de aforo adoptadas en los municipios de La Parra, Llerena, Montijo, Navalmoral de la Mata y Ribera del Fresno.



En relación a La Parra, el consejero ha puesto en valor el "excelente comportamiento" que ha tenido el municipio en el control de la pandemia, de tal suerte que la incidencia acumulada a los siete días en comparación con los 14 días es solamente del 19 por ciento, por lo que en esta localidad decaerán las medidas control de aforo.



Mientras, en el caso de Llerena, si bien es verdad que las medidas están produciendo efecto, según ha aseverado, la Junta de Extremadura ha considerado necesario la prórroga de las medidas en el control de aforo durante 14 días.



Así, la incidencia acumulada a los siete días representa el 42 por ciento de la incidencia a los 14 días, por lo que, "aunque es cierto que se va controlando", se debe incidir y dar un paso más para que se pueda tener "completamente controlada" la situación.



Por su parte, en las localidades de Montijo, Navalmoral de la Mata y Ribera del Fresno, se prorrogarán las medidas de aforo durante siete días, lo que permitirá que estos municipios puedan estabilizar su situación en el tiempo, ha apuntado el consejero.



Asimismo, y sobe la situación de otros municipios extremeños como Jerez de los Caballeros o Zafra, cuyos alcaldes han pedido que se establezcan medidas de control, el consejero, a preguntas de los medios ha recordado que Jerez de los Caballeros se encuentra con medidas de limitación de aforo similares a la fase 2 desde hace cinco días.



De esta forma, ha recalcado que los resultados en estas situaciones no empiezan a verse hasta los siete días, no obstante ha adelantado que este viernes está prevista la celebración de un Consejo de Gobierno Extraordinario en el que se podría abordar la situación.



El consejero extremeño ha indicado que este pasado martes trató con el alcalde de Jerez de los Caballeros, Juan Carlos Santana, que se vigilará "muy estrechamente" la incidencia en el municipio y si las medidas actualmente en vigor no dieran resultado se adoptarían "sin ningún problema" medidas de otro tipo.



Finalmente, en el caso de Zafra, Vergeles ha considerado que "no está para cierre perimetral" en este momento, ya que, aunque la incidencia acumulada en los últimos días ha crecido, está en unos niveles que no llega a los 250 casos por cada 100.000 habitantes.