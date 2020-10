PSOE pide "responsabilidad política" al PP para aprobar PGE presentados por el Gobierno

Ep.

El portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, ha pedido al PP "responsabilidad política" para aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) como los presentados por el Gobierno central para 2021 que a su juicio son "indispensables" para "reconstruir todo lo que está arrebatando la pandemia" de la Covid-19.



Así, tras incidir en que para pedirle a los ciudadanos que mantengan "responsabilidad social" lo primero que a su juicio hay que aplicar es también "responsabilidad política", fundamentalmente desde los partidos de la oposición de cara a la aprobación de los PGE de 2021, ha incidido en que las cuentas estatales presentadas por el Ejecutivo nacional "son clave para proteger a los trabajadores y trabajadoras" en España.



De este modo se ha pronunciado Juan Antonio González como valoración de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) para Extremadura conocidos este martes, y sobre los cuales ha afirmado que mientras exista crisis sanitaria por el Covid-19 no se podrá conocer "exactamente cuál va a ser su repercusión en el mercado laboral".



En esta línea, ha incidido en que para el PSOE en Extremadura "lo mejor" que puede pasarle al mercado laboral es, en primer lugar, hacerle caso a "todas las recomendaciones sanitarias para combatir el virus" y, en segundo lugar, aprobar los PGE para 2021 presentados por el Gobierno nacional y que "son clave para proteger a los trabajadores y trabajadoras de este país".



"Estamos ante un mercado laboral atípico, no solamente en Extremadura y en España sino en Europa y a nivel mundial. Todavía no sabemos cuál va a ser la repercusión definitiva de la crisis sanitaria en el mercado laboral y por tanto ahora mismo los dos instrumentos con los que contamos para proteger a nuestros trabajadores y trabajadoras es hacer frente a la crisis sanitaria con todos los mecanismos que tenemos y en segundo lugar hacer frente a la crisis económica con los PGE que hoy han iniciado su trámite", ha subrayado en rueda de prensa este martes en Mérida.



Al respecto, ha considerado "indispensable" la aprobación de unos nuevos PGE en España, que "van encaminados a reconstruir todo lo que está arrebatando la pandemia", que "van encaminados a modernizar el modelo productivo del país", y que "fundamentalmente van encaminados a proteger a los ciudadanos y a las ciudadanas, a los trabajadores y a las trabajadoras de los envites de la crisis sanitaria y de la crisis económica".



Así, ha hecho un llamamiento a "todos" los partidos políticos en Extremadura y en España para apoyar unos PGE que son "indispensables" porque por ejemplo aumentan respecto a los que aprobó Mariano Rajoy "un 70 por ciento más en Educación y Formación Profesional" y "aumentan más del 100% la dotación en infraestructuras" y que "van a llegar al comercio y al turismo en más de un 150 por ciento con respecto a lo de Mariano Rajoy".



También ha resaltado que los PGE para 2021 "aumentarán las pensiones con respecto al IPC, pero que también aumentarán el doble de lo que aumente el IPC para las pensiones contributivas, que son muy importantes para los extremeños".



SEGURIDAD Y CERTEZAS



Con ello, el portavoz socialista ha insistido en hacer un llamamiento a todos los partidos políticos para ponerse "de acuerdo" en aprobar unas cuentas públicas, unos nuevos PGE "para combatir la crisis sanitaria y la crisis económica y darle seguridad y certeza a los ciudadanos y ciudadanas", ha indicado.



"No se le puede responsabilidad social a los ciudadanos y a las ciudadanas y que el Congreso de los Diputados cada miércoles se convierta en un gallinero", ha incidido, y por eso a los partidos, "fundamentalmente" a los de la oposición, le pide "responsabilidad política".



"Ahora que parece que el PP se ha quitado las cadenas a las que estaba amarrado de la ultraderecha le pedimos que se centre, que se modere y que tenga responsabilidad política para aprobar el Estado de Alarma fundamental para hacer frente a la crisis sanitaria, y responsabilidad política para desbloquear el CGPJ y el Tribunal Constitucional como así lo recoge la Constitución, y responsabilidad política para aprobar unos nuevos PGE", ha dicho.



ESTADO DE ALARMA



Por otra parte, a preguntas de los medios, Juan Antonio González ha defendido la figura del Estado de Alarma "con el mayor consenso político posible" para seguir haciendo frente a la pandemia de la Covid-19 en España.



"Creemos que la figura jurídica que dota de seguridad a las CCAA y que además es constitucional es el Estado de Alarma, y pedimos que este Estado de Alarma venga del mayor consenso político posible y fundamentalmente que el PP, por responsabilidad política, para combatir la crisis sanitaria y para que la crisis económica no se ahonde más, le pedimos que vote a favor del Estado de Alarma como entendemos que van a hacer la mayoría de partidos políticos", ha dicho.



Al respecto, ha afirmado también que si el PP no vota a favor del Estado de Alarma "de nuevo otra vez se convertiría en la muleta de la extrema derecha en este país", porque "hasta sus propios presidentes de CCAA le están pidiendo al PP que vote el Estado de Alarma".



PLAN DE AUTÓNOMOS



Por otra parte, preguntado sobre el Plan de Autónomos anunciado por el PP en la región, el portavoz socialista ha apuntado que a su partido le parece "bien" que los 'populares' presenten iniciativas en favor de dicho colectivo, al tiempo que ha reprochado que "hasta hoy el PP no ha presentado ni siquiera una iniciativa para mejorar a los autónomos y a las autónomas de esta región" desde que se iniciara la pandemia del coronavirus.



Así, ha recordado que desde que se inició la pandemia en el pasado mes de marzo "han sido muchos los autónomos que han pasado y están pasando dificultades" y que "fueron miles los trabajadores y trabajadoras que en este país estuvieron en ERTE", y ha reprochado que "hasta hoy el PP no ha presentado ni siquiera una iniciativa para mejorar a los autónomos y a las autónomas de esta región".



"Es más, cuando se aprobó el decreto de la Junta de Extremadura sobre autónomos el PP ni tan siquiera lo votó a favor, pero es que ni tan siquiera presentó ninguna medida para mejorarlo", ha lamentado.



Juan Antonio González ha dado así la "bienvenida" al PP de Extremadura a que "ocho meses después de la peor pandemia que ha sufrido este país sanitaria y económica en los últimos cien años se le esté ocurriendo ahora ocho meses después hacer alguna iniciativa para mejorar la vida a los autónomos y a las autónomas de Extremadura".