Vergeles ve "prematuro" el cierre perimetral de Extremadura, aunque le preocupa el puente

Ep.



El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha considerado este martes que en la actualidad "es prematuro pensar en un cierre perimetral de Extremadura", aunque "esto no significa que la herramienta no esté ahí encima, y que en alguno momento tengamos que utilizarla".



Sin embargo, "de momento preferimos ir hacia la adopción de medidas que tienen que ver con aforos", ha señalado el titular extremeño de Sanidad, quien ha avanzado que en el próximo Consejo de Gobierno que se celebra este miércoles se tomarán nuevas medidas "sobre los aforos de determinadas poblaciones" de la región.



Así, y a pesar de que no decretar el cierre de la comunidad, Vergeles ha admitido que sí le "preocupa el puente" de Todos los Santos que se celebra este fin de semana, ante el que ha defendido que "el principio de precaución está bien", pero a su juicio, en este momento no se puede "limitar la movilidad exclusivamente por el principio de preocupación", ha dicho.



Ante esta situación, el consejero de Sanidad ha reiterado su llamamiento a la responsabilidad de la sociedad y a llevar a cabo una "movilidad responsable", que "es lo que toca en este momento", ha resaltado.



"De momento nos mantenemos igual", ha reiterado Vergeles, quien ha señalado que si los datos de incidencia de contagios muestran que "esto va a más", en ese caso "que no dude nadie de que tomaremos la decisión que tengamos que tomar".



Hasta el momento, según ha valorado Vergeles, los rastreadores "están funcionando bien" en la comunidad autónoma, que cercano al 80 por ciento de trazabilidad de los casos de Covid-19, ha señalado el consejero de Sanidad este martes a preguntas de los periodistas en Navalmoral de la Mata, durante su visita a la nueva Unidad de Cuidados Críticos del Hospital Campo Arañuelo.



Finalmente, y respecto a si el Gobierno andaluz se ha puesto en contacto con la Junta de Extremadura para analizar posibles medidas coordinadas, Vergeles ha señalado que no ha recibido ninguna llamada hasta el momento, aunque ha apuntado que "están muy coordinados", ya que todas las semanas celebran reuniones del Consejo Interterritorial de Salud.