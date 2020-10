Principales patologías de niños en vuelta al cole son "los virus de siempre" y no el Covid

Ep.

El inicio del curso escolar y del otoño están suponiendo que los niños sufren las patologías "típicas" de la época, como pueden ser catarros, rinitis, síndromes febriles o dolor de garganta, sin detectarse una incidencia destacada de Covid-19 entre menores, puesto que su aparición está siendo, hasta ahora, de manera leve o asintomática.



Así lo ha destacado la especialista en Pediatría en el Hospital Quirónsalud Cáceres, la doctora Carolina López Martínez, quien explica que las principales patologías que están sufriendo los niños en la vuelta al cole "no están vinculadas al Covid, sino a los virus de siempre" que responden a cuadros médicos muy típicos del otoño.



No obstante, la pediatra ha querido advertir de las dudas que pueden tener los padres a la hora de distinguir una sintomatología típica estacional con los del coronavirus, por lo que ha puesto el acento en la importancia de acudir a la consulta médica para poder tener un diagnóstico que evite dudas sobre si se trata de una u otra patología.



Sobre este punto, la doctora López Martínez ha destacado el "avance" que se ha producido en el diagnóstico con la aparición de los test de antígenos, puesto que en 15 minutos "nos dice si un niño es positivo" lo que supone clarificar dudas y permitir una actuación acorde con la realidad, además de evitar el aislamiento del propio niño, de padres y hermanos.



"Antes había que esperar 24 o 48 horas a que se conociera el resultado de las pruebas PCR, ahora las tenemos en quince minutos, lo que nos da mucha tranquilidad a todos", según destaca.



ACUDIR AL PEDIATRA IGUAL QUE ANTES DE LA PANDEMIA



Ante esta situación, la doctora de Quirónsalud Cáceres también ha apelado a los padres a que acudan al pediatra igual que antes de la pandemia, tanto en lo relativo a la medicina preventiva y los "controles de niño sano", como cuando existe una patología de cualquier tipo.



"Hay que acudir a la consulta siempre que sea necesario y no retrasar las citas", insiste la doctora López Martínez, quien también ha hecho una llamada a la tranquilidad, puesto que "las consultas están muy bien preparadas".



En este sentido, ha recordado que en Quirónsalud Extremadura se ha habilitado un circuito pediátrico y otro de adultos, para evitar el contacto entre ambos grupos. También, dentro del circuito de pediatría, se han habilitado otro doble circuito entre los que hay sospecha de Covid y no Covid, además de habilitar horarios diferentes, por lo que "no coinciden ni en el mismo sitio ni en la misma hora, lo que es una garantía para ellos".



Por último, para una vuelta al cole segura, la pediatra de Quirónsalud Cáceres ha recordado la importancia de las medidas de protección de los niños y que pasan por las prácticas que ya se conocen de lavado de manos, distanciamiento social y utilización de mascarilla.



Sobre este último punto, la doctora ha insistido en que dichas mascarillas deben contar con todas las garantías de homologación, a la vez que se debe controlar el número de horas de uso de estas, puesto que si no pierden sus propiedades.



REFUERZO DE LOS SERVICIOS PEDIÁTRICOS DE QUIRONSALUD



Por todo ello, en las últimas semanas Quirónsalud ha reforzado sus servicios pediátricos en Extremadura, de tal forma que en el hospital Quirónsalud Cáceres se ha puesto en marcha un nuevo servicio de pediatría con consultas periódicas semanales y equipadas con todos los materiales necesarios para la completa evaluación de los menores, desde el nacimiento hasta la adolescencia.



Este servicio de pediatría estará dirigido por la doctora Carolina López Martínez, Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla y especialista en Pediatría por el servicio Riojano de Salud, con título de Doctora por la Universidad CEU San Pablo.



Al mismo tiempo, en Badajoz Quirónsalud Clideba ha incorporado los servicios del Grupo IHP Pediatría, uno de los principales centros pediátricos de toda Europa, por lo que de esta forma, Clideba amplía los recursos que pone a disposición de sus pacientes, algo que en el caso de la atención es estratégico de cara a afrontar con las suficientes garantías la situación generada por la pandemia del Covid-19.



En ese sentido, cabe destacar que Clideba será uno de los once hospitales en España que cuenten con el servicio de Grupo IHP, que también dispone de centros propios y que ahora se implanta por primera vez en Extremadura de la mano de Quirónsalud.



