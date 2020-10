Extremadura estima en 140 millones las partidas que recibirá del Fondo Covid en noviembre

Ep.



La Junta de Extremadura prevé recibir 140 millones de euros procedentes del Estado correspondientes a los dos tramos pendientes del fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros liberados por el Gobierno para que las comunidades autónomas hagan frente a la crisis sanitaria del Covid-19, y que llegarán a las arcas autonómicas en el mes de noviembre.



Así lo ha avanzado este viernes el secretario general de Presupuestos y Financiación, Isidoro Novas, en la comisión parlamentaria del ramo en la Asamblea de Extremadura, en respuesta a las preguntas formuladas sobre el Fondo Covid del diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías.



En concreto, Novas ha explicado que de los cuatro tramos que se compone el fondo, las comunidades autónomas tienen pendiente de recibir dos, el segundo de los correspondientes al ámbito sanitario, y el destinado a paliar la minoración de ingresos previstos por la caída de la actividad económica.



Cabe destacar que las cifras ofrecidas son estimaciones, en tanto que el cálculo del reparto se realizará a partir de los datos a fecha de 31 de octubre de los diferentes indicadores establecidos para tal fin, como son la población, número de PCR realizadas, hospitalizados, etc.



De esta forma, el responsable de las cuentas autonómicas estima que, en base a lo ya ingresado el pasado mes de julio, la comunidad recibirá alrededor de 51 o 52 millones de euros del segundo bloque sanitario, y 88 millones del tramo para compensar los ingresos, que harían un total aproximado de 140 millones de euros.



Isidoro Novas ha aprovechado su intervención para avanzar que estas cantidades, que se suman a los 139,3 millones recibidos en julio, del primer tramo sanitario (96 millones) y del educativo (43,3 millones), tendrán continuidad a lo largo de 2021, a pesar de tratarse de un fondo extraordinario.



En este sentido, ha señalado que estas cantidades serán compensadas con el anuncio del Ministerio de Hacienda de asumir la mitad del déficit de las comunidades autónomas, es decir, el 1,1 por ciento del PIB, que Novas ha estimado en 13.500 millones de euros.



Asimismo, ha destacado que estas partidas se incrementarán con los fondos del fondo europeo REACT-EU, en tanto que de los 12.436 millones que le corresponden a España, 10.000 irán directamente a las CCAA a través de los programas europeos y los 2.436 restantes, aunque los gestionará el Ministerio de Sanidad, se destinarán a la compra centralizada de vacunas y medicamentos que también serán distribuidos entre las regiones.



65 MILLONES PARA PLANTILLAS SANITARIAS Y DOCENTES



Con respecto al destino de los fondos ya recibidos, Novas ha cifrado en 96 millones los correspondientes al primer tramo sanitario, y en 43,3 millones los del educativo. Estos fondos se recibieron en julio y se han destinado, en el primero de los bloques, fundamentalmente a la contratación de personal y a la adquisición de material sanitario.



En concreto, a la contratación de personal para reforzar las plantillas de los centros sanitarios se han destinado 26,2 millones de euros; para mantenimiento y adaptación de infraestructuras sanitarias, 0,7 millones; para vestuario, lencería y alimentación, 0,4 millones; material sanitario y productos farmacéuticos, 58,1 millones; refuerzo de limpieza, desinfección y seguridad, 1,4 millones; asistencia sanitaria con medios ajenos, 3,5 millones; otros gastos corrientes, 2,8 millones y para equipamiento 3 millones.



Con respecto a los 43,3 millones de euros asignados al bloque educativo, la mayor parte, 39,2 millones, se han destinado a incrementar las plantillas. En concreto, se ha contratado a 747 maestros y profesores en la educación publica, otros 150 en la concertada, además de 249 trabajadores de personal no docente (técnicos de educación infantil, limpiadores...).



Las cantidades restantes se han destinado a los comedores y las líneas de transporte escolar, con 2 millones de euros, la misma cantidad que ha ido a parar a la Universidad de Extremadura.



Con estas cantidades, Novas ha señalado, ante la pregunta del diputado de Unidas por Extremadura sobre qué ha podido "fallar" para que en esta segunda ola de la pandemia se estén produciendo los parámetros actuales, que "no ha habido falta de recursos financieros".



Así, y tras señalar que está siendo "un año difícil", no se ha tenido "nunca sensación de falta de recursos", porque "enseguida" aparecieron las medidas del Gobierno que ha estado "muy ágil en la respuesta a las peticiones" de las comunidades autónomas, poniendo una "serie de medidas inmediata" que han permitido que "nunca" haya habido "sensación de falta de financiación.