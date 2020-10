Monago ofrece la "ayuda" del PP a la Junta para "mejorar" la sanidad pública en la región

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha ofrecido a la Junta la "ayuda" de su partido para "mejorar" la sanidad pública en la región y que no se vuelva a repetir el caso de Julia Rangel, la extremeña de 48 años fallecida el pasado lunes, tras dar positivo por Covid y cuyos familiares han denunciado que "no recibió asistencia médica presencial".



En concreto, el líder de los 'populares' extremeños ha mostrado el pésame del Partido Popular a la familia de Julia Rangel afirmando que "pidió ayuda al sistema público sanitario extremeño, fue diagnosticada e imploró ayuda desde su casa telefónicamente un día, y otro y otro".

Seguidamente, Monago ha recordado que "tras empeorar, sus familiares la llevaron al hospital y a los pocos minutos falleció porque no se le atendió".



Así pues, para el líder del PP extremeño, "esta situación no se tiene que volver a repetir", por lo que ha ofrecido la "ayuda" de su formación al Ejecutivo regional, al que le ha pedido que "no niegue la evidencia" y es que "la sanidad pública extremeña tiene una herida muy importante en estos momentos" y que "está perdiendo calidad día a día".



Así, ha advertido de que los extremeños no tienen "una sanidad de primera ni de segunda, sino de tercera" por la "gestión" de la Junta, según informa el PP extremeño en una nota de prensa.

Al mismo tiempo, el líder del PP regional ha incidido en que "los profesionales sanitarios sí son de primera pero sus gestores no están a la altura de las circunstancias", algo que, tal y como ha recordado, lo han manifestado los propios colegios profesionales de médicos que ya advirtieron que "la atención primaria en Extremadura ha muerto".



Ante estas afirmaciones, Monago ha lamentado que el consejero de Sanidad, José María Vergeles, "no comparta" dichas afirmaciones porque, a su juicio, es "muy grave" que los representantes de los médicos "digan que la atención primaria ha muerto".



Ante esta situación, el presidente del PP regional ha afirmado que "tenemos que actuar, remangarnos y tomar soluciones" y "no negar la evidencia" ni "obligar a los médicos a atender telefónicamente" como hace la Junta porque "los médicos no son adivinos".



De este modo, ha lamentado que "éste sea el modelo del PSOE" en el que "a diario escuchamos a los pacientes quejarse por cómo tardan en cogerles el teléfono o a los propios médicos porque no les ponen refuerzos ni les dan medios" algo que, a su juicio, está provocando "un divorcio" entre la profesión médica y la sociedad, que "no es culpa de ninguno de ellos sino de los gestores que están al frente de este gobierno", ha sentenciado.