Monago: "La ocupación es un delito y debería conllevar penas de cárcel"

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha señalado que "pegar una patada en la puerta a una vivienda", con el fin de ocuparla es "pegarle una patada la Constitución Española".

Con motivo de la recogida de firmas en Mérida, dentro de la campaña nacional del PP contra la ocupación ilegal, el líder del PP ha pedido el apoyo de los ciudadanos para poder articular soluciones a un problema que "ocupa y preocupa" a muchas familias en el conjunto del país.

José Antonio Monago ha afirmado que "algunos últimamente le dan muchas patadas a la Constitución", pero el derecho a la propiedad privada viene recogido en nuestra carta magna y, por lo tanto, tenemos que protegernos. El PP lo está haciendo presentando iniciativas.

En este sentido, Monago se ha referido al proyecto de ley llevado a las Cortes, a las iniciativas de impulso registradas en los parlamentos autonómicos y a las mociones en los ayuntamientos, que reflejan una lucha que no es de derechas ni de izquierdas, sino de "sentido común".

Para el presidente del PP extremeño el derecho a la propiedad que teníamos entendido todos hace tiempo "parece que ahora está en cuestión" y es por ello que hay que "reformar cosas".

Monago ha aseverado que hay que entender que la ocupación es un delito y, como tal, tiene que tener unas penas de uno a tres años de cárcel.

Asimismo, ha defendido que también se recoja en el código penal la figura de la incitación a la ocupación, porque la patada en la puerta no puede formar parte de la normalidad democrática de este país.

Monago ha recalcado que se trata de "algo básico" y que quien no tiene una vivienda no puede ir pegándole la patada al vecino para ocupar la suya, ya que es algo que no se puede hacer ni con un coche ni con una bicicleta, y, por tanto, lo que está pidiendo el PP a lo largo y ancho de la geografía española es buscar el respaldo de los ciudadanos, y esas firmas tienen que servir para hacerle ver al gobierno que "hay que actuar y que no hay que resignarse".