Albert Rivera aconseja a Cs Extremadura "pensar más" en los extremeños y en los españoles

El expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha señalado en relación a la situación de la formación en Extremadura que no le gusta "hablar de los problemas internos", a la vez que ha aconsejado "pensar más en los extremeños y en los españoles y menos en las cuestiones internas de partido" que "a nadie le importa".

Así lo ha manifestado a preguntas sobre su valoración por la situación de Ciudadanos en Extremadura tras la dimisión del que fuera su portavoz en la Asamblea y coordinador autonómico Cayetano Polo, en el coloquio tras la ponencia 'Un ciudadano libre' que ha ofrecido este jueves en el marco de Los Desayunos de El Periódico Extremadura en Badajoz.

Sobre este asunto, Rivera ha recordado que Felipe González dijo que cuando un líder político "se preocupa solo de lo que pasa dentro de su partido y se olvida de lo que pasa fuera, de lo que quiere su país, se preocupa de lo de dentro demasiado, se preocupa de la silla de su partido y la acaba perdiendo".

"Acaba preocupándose demasiado del partido y poco de los españoles", ha señalado Rivera, quien ha considerado que "el liderazgo de un partido seguramente es preocuparse de España porque tus compañeros de partido te van a apoyar si tienes un proyecto para España".

Por eso, ha planteado que "más allá" de la situación actual de Ciudadanos o de cualquier otro partido, su experiencia en política ha sido que se ha dedicado toda su trayectoria política a hablar de España y los españoles.

Así, ha reconocido, "con todo el respeto del mundo", que se ha interesado "muy poco de las batallas internas de los partidos" y que ha metido en su Ejecutiva a gente que "incluso" votaba en contra de cosas que él mismo proponía, pero a quienes prefería "dentro que fuera" al creer que también tiene que haber en un partido "legítima discrepancia" e intentar captar el "talento" de personas de diversas de procedencias.

"Más allá de lo concreto en Extremadura, que imagínense si no me gustaba hablar de los problemas internos estando de presidente de un partido, estando fuera me importa o en este caso me apetece menos", ha apostillado, para asegurar que, tras su paso por la política, ha aprendido que "hay que pensar más en los extremeños y en los españoles, y menos en las cuestiones internas de partido, a nadie le importa".

A modo de ejemplo, ha apuntado que nadie le ha parado "nunca" por la calle para preguntar por el organigrama del consejo de la Agrupación de Badajoz, sino por qué pasa con el tren que no llega a Badajoz y, finalmente, ha sostenido que, cuando alguien se mete en política, es adulto y hay que representar a los ciudadanos según su experiencia y que "no" va a entrar en los temas "digamos internos de Ciudadanos".

"Bastante difícil es la situación como para encima entrar yo ahora a meter el dedo, pero sí que como no consejo, pero sí mi experiencia es que cuanto más hables de Extremadura y los extremeños y menos de tu partido mejor te irá, y cuanto más tiempo pierdas hablando de tu partido peor te valorarán los extremeños", ha concluido Albert Rivera, para quien se trata de un aspecto tanto para Ciudadanos como para cualquier partido político.