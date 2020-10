Vara aboga por vincular el IVA a la Sanidad y la cogobernanza “real” en Salud Pública

Así, lo ha subrayado el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en su apuesta por vincular el impuesto del IVA a la Sanidad para “tener la mejor Sanidad en un país que defrauda 130 mil millones de euros al año”.

Fernández Vara lo ha defendido, durante su intervención en el encuentro 'Repensando la sanidad española; una nueva sanidad para una nueva normalidad', concretamente, en el ‘Diálogo: La visión desde la gestión autonómica’, foro organizado por el diario El País y la compañía farmacéutica multinacional, Roche, en el que también ha participado el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

En este marco, ha insistido en la necesidad de “hacer autocrítica para que la gente visibilice que está pagando la Sanidad y el mejor impuesto para ello es el IVA”.

SALUD PÚBLICA

Asimismo, Fernández Vara ha apostado por “redefinir la toma de decisiones en el ámbito de la salud pública” porque “ahora mismo la única certidumbre que tenemos es la incertidumbre y esta se corrige con consenso científico y político”.

De esta manera, ha incidido en que “la Sanidad no se debe manejar desde términos partidarios” y ha abogado por la “cogobernanza real”, con la puesta en marcha de “una Agencia de Salud Pública, alrededor de lo que significa el Instituto Carlos III, que permita cogestionar y codecidir a través de unos parámetros y unos criterios comunes”.

Fernández Vara ha propuesto la creación de este órgano “en el que estemos todos”, dependiente del Ministerio de Sanidad, que permita residenciar la responsabilidad en materia de salud pública, a la vez que posibilite gobernar de manera conjunta entre Ejecutivo central y las Comunidades Autónomas, no solo en el ámbito de la salud pública sino también en de las Confederaciones Hidrográficas del Guadiana.

Así, ha señalado que “no se pueden repetir las dudas que hasta este momento se han producido”, porque, “cuando quiebra la relación de confianza” existente entre el sistema sanitario y el paciente “quiebran muchas cosas” debido a la falta de acuerdos en la toma de decisiones.

GESTIÓN SANITARIA FRENTE A LA COVID-19

Sobre la gestión sanitaria durante la pandemia de la Covid-19, Fernández Vara ha recordado que “el sistema ha cargado mucho los recursos en función de donde estaba la demanda más urgente”.

Una demanda que, ha señalado, “estaba tradicionalmente en las puertas de urgencia de los hospitales y en las consultas de los centros de salud”, lo que ha permitido que “todos los recursos se destinen a los asistencial, no a lo preventivo”.

“Todo lo que han crecido los presupuestos a lo largo de los últimos 18 años ha crecido en base al progreso tecnológico y terapéutico. En una comunidad como Extremadura, por encima del 30 por ciento de los recursos se destina a medicamentos, fundamentalmente innovadores”, ha aseverado.

En este sentido, el presidente extremeño ha señalado que “a pesar de haber vivido crisis como la de las vacas locas, la gripe aviar o la gripe A, hemos hecho frente a esta crisis con unos recursos que no han evolucionado al ritmo que sí lo ha hecho la dotación asistencial”.

Así, ha asegurado que “en Extremadura con un punto menos de PIB tenemos un sistema nacional igual que el de los demás y en lo que a trasplantes y al MIR se refiere, mejor”.

En esta línea, ha advertido que “viene un progreso tecnológico con terapias avanzadas y genéticas y diagnóstico por imagen para lo que serán necesarios nuevos recursos”.

Además, ha destacado que en la región no solo se han abierto unidades de trasplantes y hospitales sino que también se han creado servicios de referencia, a la vez que ha abogado por “reforzar las plantillas en el ámbito de lo que representa y significa la salud pública de cara al futuro”.

Para Fernández Vara, en los momentos más duros de la crisis, ha habido “territorios con mucha menos población y, por tanto, con menor presión” frente a “otras comunidades más pobladas con mucha más movilidad que conlleva a una mayor presión”.

Por ello, ha abogado por “entendernos y aprender a respetarnos porque no todos tenemos que manejar las mismas circunstancias para librar esta batalla”.

Por otro lado, Fernández Vara ha señalado que cuando en el año 2001 se cerró el proceso de transferencias sanitarias del Instituto Nacional de Salud a las comunidades autónomas “nos equivocamos por no haber hecho una salvaguarda de la sanidad pública en el llamado territorio Insalud, no porque se hubiera transferido la sanidad pública como gestión, sino que no se hubiera transferido la decisión”.

En este sentido, ha sostenido que “los virus y las bacterias no conocen de estatutos de autonomías”, por lo que ha aclarado que “no tiene ningún sentido que las decisiones en materia de salud pública se tomen en el territorio y no de forma común para todos”.

Respecto al Consejo Interterritorial de Sanidad, el responsable del Gobierno autonómico ha indicado que “no se debe votar porque pone en evidencia el propio órgano”, que ha calificado como “un instrumento del Sistema Nacional de Salud al que vamos a defender lo nuestro y que debe entrar en un proceso de profunda renovación del sistema”.

Junto con ello, ha anunciado que Extremadura contará con la colaboración del ejército que tendrá la función de controlar a los contactos positivos de COVID-19 y hacer labores de seguimiento diario.

Y, el presidente de la Junta de Extremadura ha propuesto que tras esta situación provocada por la pandemia de la COVID-19 “salga una Ley General de Sanidad”, con propuestas compartidas a través de un órgano común que dependa del Ministerio de Sanidad.