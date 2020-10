Junta valora que suspensión reglas fiscales le permitirá mantener el mismo nivel de gasto

La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha valorado que la suspensión de las reglas fiscales por parte del Gobierno de la nación permitirá a las comunidades autónomas mantener el nivel de gasto en el próximo ejercicio de 2021, y de ese modo disponer de los fondos necesarios para abordar la crisis sanitaria y los efectos sociales y económicos derivados de ella.



Así lo ha expresado la titular extremeña de Hacienda, tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), celebrado por vía telemática, y en el que el Ministerio de Hacienda ha explicado los criterios fiscales que se adoptarán para los ejercicios de 2020 y 2021.



De este modo, la vicepresidenta primera de la Junta ha agradecido al Gobierno de España y a las instituciones de la Unión Europea el esfuerzo realizado para disponer de fondos para hacer frente a una crisis sanitaria, que aún no ha finalizado, ha dicho, y a sus efectos.



Asimismo, ha destacado que la suspensión de las reglas fiscales no exime a las autonomías del compromiso de responsabilidad fiscal, según ha recalcado la Junta en una nota de prensa.



En este sentido, tal y como ha apuntado, el Gobierno de España suspende los objetivos de estabilidad de 2020 y 2021 y, en su lugar, establece tasas de referencia, que se sitúan en el 0,2 por ciento del PIB en el ejercicio en curso y en el 2,2 por ciento del PIB en 2021. Este indicador servirá a las comunidades autónomas como guía para la elaboración de sus cuentas regionales.



La tasas de referencia del déficit de 2021 incluye la previsión de las entregas a cuenta (0,2%), la redistribución del Fondos no reembolsable de 16.000 millones de euros por la Covid-19 (1,4%) y la previsión de déficit para 2020 (0,6%).



Esto, según ha indicado la Junta, permitirá que las comunidades autónomas dispongan de los mismos recursos que en el actual ejercicio para abordar la caída de la recaudación derivada de la crisis sanitaria.



Además, ha recalcado que el Gobierno está dispuesto a asumir el 1,1 por ciento del déficit y traducirlo en transferencias directas a las autonomías, que no aumenten la deuda pública regional.



Asimismo, el Plan de Recuperación de la UE contará con casi 60.000 millones de euros de transferencias directas. Mientras que el Plan para la reactivación económica REACT contará con 13.000 millones de euros, del cual las comunidades autónomas recibirán 8.000 millones en 2021 y otros 2.000 millones de euros en 2022. El resto del montante se destinará a gasto sanitario.



Por ello, la titular extremeña de Hacienda ha resaltado que España se encuentra ante la oportunidad de "transformar la vida de los ciudadanos con el esfuerzo de todos y a través de un modelo de cogobernanza, con criterios y acuerdos comunes que contribuyan a la reactivación del país", ha sentenciado.