Monago se ofrece a reunirse con Vara para ayudar a "resucitar" la Atención Primaria

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, se ha ofrecido a reunirse con el jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, para tratar una cuestión de "estado" que es, según ha dicho, la situación "insostenible" actual de la Sanidad en la comunidad.



Así, ha subrayado que su partido "no puede permitir que se desmantele el servicio sanitario" en la comunidad, así como que también pretende contribuir, ha dicho, a "resucitar" la Atención Primaria que "ha muerto" en Extremadura, y para lo cual ha reclamado a la Junta que invierta "lo que haga falta" y acometa las modificaciones presupuestarias que sean necesarias, todo ello con el apoyo --ha dicho-- del PP.



"Se va degradando la calidad del servicio" sanitario, ha espetado Monago, quien ha incidido en que esto es lo que dicen los profesionales del sector y "muchos" usuarios, aunque la Junta quiera "reescribir una nueva normalidad" que en la sanidad "no satisface a la inmensa mayoría de los vecinos" extremeños.



En rueda de prensa este lunes en Mérida, el 'popular' ha reclamado menos "palabras" y más "recursos y medidas efectivas" para afrontar la situación de la sanidad y de la pandemia del Covid-19, teniendo en cuenta además que existe "manual de errores" para evitar que se actúe como en la primera ola del coronavirus en Extremadura.



Así, ha apostado por "medicalizar" en cada área de salud una residencia de mayores tal y como "prometió" el Ejecutivo autonómico, al que ha pedido que actúe de manera "contundente" aplicando "mas batas y menos teléfonos" en la Sanidad extremeña, a través de la dotación de más personal sanitario con contratos de "más calidad" para evitar la "desconfianza lógica" que según ha dicho mantienen los ciudadanos en la actualidad con el sistema.



En la misma línea, ha recordado que "por primera vez en la historia" los coordinadores de los centros de atención primaria y los colegios médicos de Badajoz han aludido a la "muerte" de la Atención Primaria en Extremadura, algo que a su juicio evidencia que la situación de dicho sistema es "muy grave".



MEDIDAS EN CÁCERES



Por otra parte, sobre las medidas iniciadas en Cáceres para reducir la actual tasa de Covid-19 en dicha ciudad, Monago ha incidido en que el PP no ha "polemizado" con la adopción de este tipo de iniciativas ni cuando se han requerido en Badajoz ni ahora en la capital cacereña, porque entiende que "hay datos técnicos" que las avalan.



Así, ha subrayado que él rechaza hacer "política" con los enfermos o con los fallecidos por Covid-19 en la región para "derrocar a un gobierno" o para plantear mociones de censura como ocurre en otras comunidades como Madrid.



Con ello, ha recalcado que el PP en Extremadura realiza una oposición "responsable" al PSOE. "Son medidas que hay que tomar, tómense, y nosotros no vamos a sustituir a los profesionales que hay en la sanidad desde el punto de vista epidemiológico, dando por buenos los datos", ha espetado Monago.



En todo caso, ha reclamado a la Junta una "base de datos pública" sobre todo lo relacionado con el Covid-19 en Extremadura; y ha pedido al Ejecutivo autonómico que escuche a los partidos de la oposición y "actúe" en materia sanitaria, teniendo en cuenta que ahora dicha administración está "en modo pausa". "Se nos escucha pero no se reacciona", ha lamentado el 'popular'.