Encarna Chacón califica de "éxito" el acuerdo de renovación de los ERTE

La secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón, ha calificado de "éxito" el acuerdo alcanzado entre Gobierno y sindicatos para la renovación de los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE), un instrumento que está "parando la sangría del desempleo" tanto en la región como en todo el país.



A preguntas de los periodistas este miércoles en Badajoz sobre dicho acuerdo, Encarna Chacón ha señalado que para Comisiones Obreras es "un éxito" por dos motivos "fundamentales" y que el primero de ellos es que están demostrando que, "cuando hay responsabilidad", se puede llegar a acuerdos, "aunque se parta de posiciones muy enfrentadas como en este caso es la patronal y el propio sindicalismo de clase".



La dirigente de CCOO Extremadura ha destacado igualmente que los ERTE "va a ser y está siendo" lo que "está parando la sangría del desempleo, no solamente en nuestra región, sino en todo el país", por lo que ha apuntado que ha habido un esfuerzo "muy grande por parte de Comisiones Obreras para que este acuerdo se pudiera cerrar".



"Creemos que, en definitiva, lo que va a significar es eso, no pérdida de empleo y mantener esta situación hasta el 31 de enero para ver si, poco a poco, se va estabilizando la situación económica en nuestro país", ha abundado Chacón, que ha insistido en la importancia de "proteger" a los trabajadores y lo ha definido como "uno de los elementos fundamentales garantizándole la prestación por desempleo en el 70 por ciento".



Esto último en su opinión es "fundamental" para "no empobrecer más" a la clase trabajadora que "está sufriendo precisamente estas consecuencias de esta crisis sanitaria", como también ha resaltado como "fundamental" consolidar y seguir "resistiendo" en el empleo.



En este punto, la dirigente de Comisiones Obreras en la región ha recordado que hay un acuerdo que posibilita que no haya ningún despido una vez finalizada esta etapa de ERTE durante seis meses por parte de las empresas, porque tendrían que devolver todo el dinero, y que ha sido un trabajo desde Comisiones Obreras "para exigir esa responsabilidad también a los empresarios", que "evidentemente se están viendo muy beneficiados también con este tipo de acuerdo que era necesario".



Encarna Chacón ha realizado estas declaraciones este miércoles a los medios, a preguntas de los periodistas, con motivo de la presentación de una jornada que da a conocer el Informe 'Percepción del acoso sexual en el ámbito laboral desde el punto de vista de las trabajadoras en Extremadura'.