Extremadura supera por primera vez la media de incidencia nacional de Covid a los 14 días

La comunidad de Extremadura ha superado este pasado jueves, día 24, por primera vez la media nacional de incidencia de casos Covid-19 acumulada a los 14 días, aunque a tenor de sus últimas cifras de incidencia a los 7 días ve signos "tempranos" de una posible "tendencia" a la estabilización de la curva de contagios.



Además, el hecho de que la comunidad extremeña lleva hechas 172.917 PCR, de las cuales ayer el índice de positividad era del 10,6 por ciento, frente a más de un 12 por ciento de la media nacional, supone "otro de los indicadores que hacen pensar que estamos en el buen camino para que esto se vaya estabilizando", ha incidido este viernes en rueda de prensa en Mérida el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles.



Así, con 290 casos por cada 100.000 habitantes de media de incidencia acumulada a los 14 días frente a los 283,26 a nivel estatal, Extremadura, como la "mayoría" de CCAA, viene manteniendo hasta ahora una tendencia "ascendente" de la incidencia de casos de coronavirus, aunque se mantiene en el puesto décimo del ránking de todas las regiones y las ciudades autónomas.



En todo caso, como dato para la "esperanza" que la Junta de Extremadura interpreta "con todas las cautelas del mundo" pero como cuestión que puede dar alguna "idea de positividad", la incidencia acumulada en Extremadura a los 7 días "por primera vez, a partir de hace un par de días es la mitad de la incidencia acumulada a los 14 días".



Esta cuestión, según ha explicado Vergeles, es "epidemiológicamente un signo temprano de que puede ser que estemos estabilizando el número de contagios" y de que "parece que tiene la tendencia la curva a estabilizarse", aunque en todo caso "la ocupación y preocupación de la comunidad autónoma es la misma que si esto no se estuviese produciendo".



POR ÁREAS DE SALUD



Asimismo, si se compara en estos momentos la incidencia acumulada en los 14 días con la acumulada en los siete días, en todas las áreas de salud de la comunidad menos en la de Coria "se cumple que la incidencia acumulada a los 7 días es la mitad que la acumulada a los 14 días". "Ese indicador se da es siete de las ocho áreas de salud", ha incidido.



Esta situación no se da en el área de salud de Coria, según ha apuntado Vergeles, porque en la misma se incluye menos población que en otras y porque además acumula los datos de un brote "muy importante" como el que se mantiene en Eljas, donde se han adoptado medidas "importantes", y por lo tanto "los datos a los siete días están artefactados" por las cifras de dicho brote y habrá que esperar hasta la semana próxima para analizar los datos del área sanitaria en su conjunto.



PCR



Por otra parte, la comunidad extremeña lleva hechas 172.917, de las cuales ayer el índice de positividad era del 10,6 por ciento, frente a más de un 12 por ciento de la media nacional, lo que supone "otro de los indicadores que hacen pensar que estamos en el buen camino para que esto se vaya estabilizando", ha incidido Vergeles.



"Nos falta todavía mucho para llegar al objetivo que establece la OMS, que es que la positividad de la PCR sea del 5 por ciento, pero es vedad que ha habido días en estos últimos tiempos donde la incidencia estaba claramente subiendo y no habíamos alcanzado ni siquiera algunos de los indicadores para hablar de estabilidad donde nos ha dado un porcentaje de positividad de un 13 por ciento en algunos de los días, con lo cual creo que es positivo esta cuestión", ha aseverado.



En cuanto a la tasa de realización de PCR en las 24 horas es "de las más altas de las CCAA", con más del 93 por ciento en el ámbito de Atención primaria de Salud, y más del 95 por ciento en urgencias hospitalarias, algo que --según el consejero-- hay que agradecer a los equipos de rastreadores y a los equipos centralizados que hacen PCR y a los trabajadores sanitarios.



Al mismo tiempo, Extremadura es de las CCAA que "más casos asintomáticos detecta", con una detección del 66,3 por ciento de pacientes asintomáticos.



Asimismo, la edad de los contagiados de Covid-19 ha bajado en Extremadura con respecto a la primera ola, cuando la media era de 62 años, y ahora se sitúa a entre 42 y 43 años como edad media de las personas diagnosticas.



También, se detectan en la región actualmente hasta un máximo de ocho contactos por cada caso positivo, lo que "es también un índice de detección de contacto muy importante", con una trazabilidad media de todos los días superior al 71 por ciento, lo que supone "de las más altas del país".



Por otra parte, a día de hoy están en seguimiento 16.548 personas, mayoritariamente en el ámbito de la Atención Primaria de Salud, lo que hace entendible --ha dicho Vergeles-- la "sobrecarga de trabajo que tienen que estar teniendo los equipos de Atención Primaria". De ellas, 3.993 son personas cuyas PCR han dado positiva, y 12.555 son contactos que hay que aislar, seguir y vigilar estrechamente, llamarlos telefónicamente y conocer su evolución.



Asimismo, de esas 16.548 personas actualmente en seguimiento en Extremadura 5.391 pertenecen a brotes, y el resto pertenecen a casos esporádicos o agrupaciones familiares; y de los cuales (pertenecientes a brotes) con PCR positivos hay alrededor de 1.439 personas y 3.952 contactos.



Al mismo tiempo, se han logrado dar en la región 6.864 altas en todo el periodo.