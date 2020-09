Fuerzas y cuerpos de seguridad intensificarán controles en Extremadura para frenar Covid

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad intensificarán los controles en Extremadura y vigilarán el cumplimiento "estricto" de las normas para frenar la expansión del Covid-19 en la región.



Así se ha determinado durante una reunión mantenida este martes en la Delegación del Gobierno sobre coordinación entre instituciones, organismos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para homogeneizar actuaciones y velar por el cumplimiento de las restricciones.



De este modo, durante la reunión para la coordinación policial en el seguimiento de las medidas sanitarias, se han dado cita la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, los subdelegados del Gobierno en Cáceres y Badajoz, el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, y la consejera de Agricultura, Begoña García Bernal, además de representantes de la Fempex, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Sector de Tráfico de la Guardia Civil, para "aunar criterios y estrechar la colaboración" en la lucha contra la pandemia del Covid-19.



Concretamente, en estos encuentros, que tendrán carácter periódico, se irán analizando las incidencias o dificultades generadas en la aplicación de las normas dictadas por la autoridad sanitaria, pero sobre todo se coordinará especialmente la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los municipios o ciudades que tengan aplicadas medidas restrictivas o se encuentren en situación de aislamiento por la pandemia, que por el momento son, Alía, Valencia de las Torres, Llera, Cabeza del Buey, Casar de Cáceres, La Haba y Badajoz y se hará extensivo a las poblaciones que la autoridad sanitaria estime.



Las actuaciones estarán destinadas fundamentalmente a "uno de los principales focos" en los que se están generando los "contagios masivos", como es el ocio nocturno no controlado (fiestas privadas, botellones, reuniones en pisos), aunque también se controlará la aplicación de las normas de aislamiento y de los protocolos dictados a personas que son positivo en Covid y a sus contactos estrechos, según informa en una nota de prensa la Delegación del Gobierno.



Y es que "si no queremos llegar a la trasmisión comunitaria descontrolada hay que insistir en las medidas de control", ha afirmado el consejero de Sanidad, José María Vergeles, presente en la reunión.

"Lo tenemos que conseguir entre todos y es muy importante la responsabilidad personas, pues no podemos poner a un policía detrás de cada persona", ha añadido.



CELEBRACIONES DE "NO FERIAS"



Asimismo, en la reunión se ha puesto de manifiesto la "preocupación" por las celebraciones de las denominadas "no ferias", es decir encuentros masivos y celebraciones entre vecinos de localidades diversas, en las fechas en las que tendrían que estar celebrando sus ferias y fiestas.



También "preocupa" la celebración eventos, como las comuniones, en lugares que no son de hostelería, dado que en esos casos es "más difícil controlar" y "mucho mayor el riesgo".



Por su parte, la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, ha destacado la importancia de retomar estas reuniones de cara a "ordenar las instrucciones y normas para coordinar y facilitar su aplicación"; y ha subrayado la "estrecha colaboración" existente entre las instituciones y organismos participantes desde que en el mes de marzo se decretase el Estado de Alarma hasta el día de hoy.



Igualmente, García Seco ha manifestado su confianza en el compromiso de todos los extremeños, y se ha mostrado convencida de la colaboración de los mismos para superar esta segunda ola.

Por último, la responsable ha reiterado la importancia de encuentros como el de hoy para coordinar la seguridad y la vigilancia de las restricciones que la autoridad sanitaria dictamine.