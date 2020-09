Fragoso respalda las medidas adoptadas por la Junta y llama a la responsabilidad ciudadana

Ep

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha mostrado su apoyo a "todas y cada una de las medidas" adoptadas por la Junta de Extremadura para limitar aforos y reuniones ante el incremento de casos de coronavirus en la ciudad, tras lo que ha llamado a la "responsabilidad" de los ciudadanos para frenar contagios.



De esta forma, se ha pronunciado el alcalde de Badajoz en una rueda de prensa este sábado en Badajoz, junto con el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, para anunciar las medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno extraordinario ante el incremento de contagios de Covid-19 en la capital pacense.



En su intervención, el alcalde de Badajoz ha querido transmitir a los ciudadanos la "absoluta coordinación que existe" entre las administraciones regional y local durante toda la pandemia de coronavirus, y "que los ciudadanos sepan que lo primero es su salud, y que no vamos a perder ni un ápice de tiempo en otra cuestión".



Según ha reafirmado el alcalde, en la ciudad de Badajoz "siempre en los últimos meses hemos preferido pasarnos de prudentes a pecar de inconscientes", por lo que ha abogado por "tomar medidas que se puedan entender como excesivas, a que en algún momento tengamos la sensación de habernos equivocado por quedarnos cortos".



Por este motivo, Fragoso ha reiterado su "absoluto apoyo" a todas las medidas de limitación de aforos y reuniones en la ciudad ante este momento "más o menos complicado" en la ciudad debido al incremento de contagios de Covid-19, que presenta una incidencia acumulada de 269 casos por cada 100.000 habitantes.



"Yo soy de los que cree que a la más mínima duda, se tomen las medidas", ha reafirmado el alcalde, quien ha mostrado su confianza en los profesionales de la Salud Pública.



En cualquier caso, el alcalde de Badajoz ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a los ciudadanos, ya que "no ocurre nada que algún índice se nos está en alguna medida descontrolando", por lo que se han adoptado estas medidas "no porque sea una situación de emergencia, sino porque se quiere evitar llegar a una situación complicada".



Por eso "más vale que tomemos estas medidas a tiempo" para "vencer" esta situación, aunque para ello el alcalde ha llamado a la colaboración y la responsabilidad de los pacenses a la hora de controlar las reuniones familiares, el ocio, la higiene o la distancia social.



MEDIO CENTENAR DE DENUNCIAS



En ese sentido, Fragoso ha señalado que la Policía Local ha interpuesto en los últimos días se han puesto 50 denuncias por consumir bebidas en la calle, aunque ha alertado en muchas ocasiones los jóvenes se van a pisos de estudiantes, por lo que ha reiterado su llamamiento a la responsabilidad social.



"Esta batalla la vamos a ganar, pero la tenemos que ganar entre todos, no podemos relajarnos", ha reafirmado Fragoso, quien ha insistido en que las medidas anunciadas "son las que tenemos que tomar" ante la situación actual, tras lo que se ha mostrado convencido de que van "a acertar".



En cualquier caso, "si hubiera que tomar más medidas, volverían a contar con el apoyo del ayuntamiento sin ninguna duda", ya que a su juicio, los responsables políticos deben seguir las recomendaciones de los profesionales de la Salud Pública con el objetivo de "parar lo que se podría convertir en un contagio exponencial", ha dicho.



Finalmente, Fragoso ha señalado que en todo momento "se va a aplicar sentido común" a las medidas que se vayan tomando en función de la evolución de la incidencia de la Covid-19 en la ciudad de Badajoz, donde "se hará lo que se tenga que hacer" para frenar los contagios.