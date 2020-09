Ayuntamiento Cáceres no descarta medidas restrictivas si no mejoran contagios en la ciudad

Ep.

El portavoz del Gobierno de Cáceres, Andrés Licerán, ha anunciado este viernes que no se descarta tener que tomar medidas restrictivas "en los próximos días" si los datos de contagios por coronavirus no mejoran en la ciudad. "Seguimos preocupados y la evolución no es buena", ha advertido.



Licerán ha indicado que el Ejecutivo cacereño está en contacto "permanente" con la Consejería de Sanidad y están estudiando la posibilidad de adoptar algunas decisiones, que podrían ser similares a las que se han llevado a cabo en otras localidades extremeñas donde la evolución de la pandemia ha arrojado malos datos en esta segunda ola.



"Lo tenemos trabajado por si fuera necesario y, si vemos que la evolución de los datos sigue como está, siguiendo las recomendaciones sanitarias, lo tendremos que hacer", ha espetado el portavoz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local.



Por ello, ha apelado a la "responsabilidad individual y colectiva", ya que el mayor número de contagios "no viene de la cultura segura ni del ocio controlado, sino de las reuniones familiares y privadas", ha dicho. "Y eso es muy preocupante", ha zanjado.



Licerán ha asegurado que la población se ha relajado en esos espacios porque cree que la familia o los amigos no pueden contagiar, pero es en esas celebraciones en casas de campos o espacios públicos donde está el peligro y se han visto "imágenes lamentables". "Creemos que son entornos seguros y ahí es donde más tenemos que seguir manteniendo esas medidas de seguridad y cumplir las recomendaciones sanitarias", ha subrayado.



Por ello, ha insistido en la responsabilidad social para cumplir las medidas sanitarias de llevar mascarilla y mantener las distancias de seguridad para evitar la propagación de los contagios. "En el ámbito privado y de cercanía hay que revisar las actitudes y poner freno a los incumplimientos", ha recalcado el portavoz.



VIGILANCIA POLICIAL



Así, este fin de semana se reactivará el dispositivo especial de Policía Local y Nacional para controlar el uso de mascarillas, el consumo de alcohol en la vía pública y vigilar que se cumplan las medidas sanitarias para, cuanto antes, "volver a doblar la curva", ha dicho.



Además, también las brigadas de obras y parques están reforzando los perímetros de algunos parques públicos porque se han detectado muros desmontados y mallas rotas, por donde la gente accede a estos espacios cuando permanecen cerrados al público.