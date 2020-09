Extremadura crea mínimos en régimen visitas a centros sociosanitarios y salidas residentes

Rd./Ep.

El Consejo de Gobierno ha establecido este miércoles los mínimos que se permitirán en el régimen de visitas a residentes de centros sociosanitarios, así como en el de salidas al exterior de los propios residentes, todo ello motivado por la crisis sanitaria de la Covid-19.

Así lo ha anunciado, durante una rueda de prensa celebrada en Mérida, la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco Morales, quien ha sido la encargada de dar a conocer los acuerdos adoptados en la reunión semanal del Gobierno regional.

De este modo, la responsable ha destacado la modificación del acuerdo de 22 de julio de 2020 por el que se establecen las medidas básicas de prevención en materia de salud pública aplicables en Extremadura tras la superación de la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

Así pues, mediante esta modificación, además de introducir nuevas medidas preventivas, se pretende delimitar el alcance de algunas otras que ya se encontraban vigentes y aunar en un mismo instrumento jurídico todas las medidas y recomendaciones de alcance generalizado integradas en actos administrativos adoptados con anterioridad.

En concreto, entre las novedades que se introducen en la modificación de dicho acuerdo se incluyen las relativas a los regímenes de visitas a los centros sociosanitarios y de salidas al exterior de los propios residentes, tal y como informa la Junta en una nota de prensa.

En este sentido, se precisa el alcance de las medidas relativas a los centros sociosanitarios previstas en la Resolución de 17 de agosto de 2020, del vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales por la que se establecen medidas de salud pública aplicables en Extremadura en ejecución de lo dispuesto en la Orden Comunicada del Ministro de Sanidad, de 14 de agosto de 2020, mediante la que se aprueba la Declaración de Actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19.

De esta forma, respecto a las salidas de los residentes, para dar cumplimiento al mandato contenido en la Orden Ministerial, se precisan los supuestos en los que se posibilitarán dichas salidas.

El establecimiento del nuevo régimen de salidas al exterior supone una restricción del régimen actualmente existente, no permitiéndose aquellas que no se realicen por un mínimo de siete días.

Con ello se pretende, según Blanco-Morales, eliminar el riesgo de facilitar las salidas de menos de 48 horas actualmente existentes en las que no se realizan PCR una vez se produce el regreso por cuanto resulta ineficaz su realización dado el breve espacio de tiempo en el que la persona permanece en el exterior.

Mientras, en relación con el régimen de visitas se especifican los supuestos en los que podrán realizarse éstas, clarificando el régimen actualmente existente.

A este respecto, si bien en la Declaración de Actuaciones Coordinadas se introduce la posibilidad de realización de una visita al día por un máximo de una hora, teniendo en cuenta que la tipología de centros en nuestra región no es la misma en todos los casos, divergiendo su naturaleza y el número de residentes, tal y como se había establecido en el Acuerdo de 22 de julio de 2020.

De esta forma, tal y como ha especificado la vicepresidenta primera, se considera más adecuado garantizar un mínimo de “dos visitas por semana y residente” y facultar a los centros a que modulen el total de visitas semanales en función de sus características, siempre con el límite de una por día de un máximo de una hora de duración, sin perjuicio de las limitaciones y excepciones generales que en la propia norma se contemplan.

AYUDAS DE ALQUILER PARA MUJERES PROSTITUIDAS

En la modificación aprobada se han incluido dos nuevas medidas preventivas que ya fueron anunciadas con anterioridad. En primer lugar, el cierre de los locales de alterne, motivado por la difícil identificación de la clientela de estos locales.

Esta decisión del Gobierno regional, anunciada la pasada semana, tiene por objetivo suspender el desarrollo de una actividad que “pone en grave riesgo la salud pública al tratarse de un ámbito de actuación en el que no siempre es posible identificar a la clientela por la necesidad de anonimato de ésta, lo que imposibilita o dificulta la trazabilidad de los casos, suponiendo un riesgo potencial de transmisibilidad de la enfermedad a un numeroso grupo de personas y, por ende, la generación de brotes descontrolados en la comunidad”, ha aseverado Blanco-Morales.

Precisamente, a este respecto, la Junta de Extremadura va a poner en marcha una línea de ayudas al alquiler de vivienda dirigida a mujeres prostituidas, víctimas de explotación sexual y trata, con el fin de asistir a un colectivo afectado por la orden de cierre de todos los locales del alterne de la comunidad autónoma como medida para contener la expansión de la pandemia de Covid-19.

Blanco-Morales ha recordado que el cierre de los locales de alterne ya fue ordenado por el Consejo de Gobierno anterior, una decisión que se justifica en la "difícil identificación de la clientela" de estos establecimientos, lo que hace "prácticamente imposible la trazabilidad" en caso de contagios.

La vicepresidenta primera ha avanzado que la consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias, ha dado cuenta del estado en el que se encuentra el programa de ayudas al alquiler para colectivos vulnerables para evitar impagos, procedente de la modificación del Plan Estatal de Vivienda.

Un programa que la Administración regional dotó con 2,3 millones de euros con la posibilidad de ampliar el crédito hasta los 2,7 millones, y que mantiene abierta su plazo de solicitud hasta el próximo 30 de septiembre.

En este sentido, y aunque no ha podido precisar más sobre las cantidades que se destinarían a las ayudas al alquiler para mujeres prostituidas, a la espera de que finalice el plazo, ha avanzado que no se agotarán estos créditos y que el remanente se destinará a esta medida extraordinaria, que según ha señalado, no ha puesto en marcha ninguna otra comunidad autónoma.

Cabe destacar que este programa ha recibido hasta la fecha 1.267 solicitudes, de forma que "no se van a agotar los fondos", que se destinarán a estas nuevas ayudas para atender a otro colectivo en situación de vulnerabilidad.

HORARIO SALAS DE BINGO

Por otro lado, la segunda medida preventiva es la limitación horaria de salas de bingo y casinos de juego, establecimientos cuyo horario se equipara al de los bares y negocios de hostelería, al tratarse de lugares de ocio con una numerosa concentración de personas durante un tiempo prolongado en espacios cerrados en los que pueden desarrollarse actividades de consumo de bebidas y comidas incompatibles con el uso de la mascarilla y en las que participan, en numerosas ocasiones, personas pertenecientes a grupos de edad avanzada, “circunstancias todas ellas que comportan que el desarrollo de dicha actividad suponga un elevado riesgo de transmisión”, ha aseverado Blanco-Morales.

Finalmente, según sus palabras, la modificación del acuerdo supone también integrar en un único instrumento algunas medidas preventivas adoptadas con anterioridad, como las relativas al uso de la mascarilla, las recomendaciones respecto a las reuniones de personas en espacios públicos y privados, y las medidas sobre dispositivos residenciales para personas mayores con deterioro cognitivo, discapacidad o trastorno mental.

Cabe destacar que todas ellas se han adoptado por razones de urgencia por la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de alcance generalizado y que han sido convalidadas por el Consejo de Gobierno.