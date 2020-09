Extremadura recibe 43 millones relativos al reparto a CCAA del tramo educativo Fondo Covid

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles, 2 de septiembre, la orden ministerial de Hacienda que establece el reparto de 2.000 millones de euros a las Comunidades Autónomas, de los que 43 millones de euros están destinados a Extremadura, correspondiente al tramo educativo del Fondo Covid, cuyo importe total asciende a 16.000 millones.



Así pues, tal y como establece el Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo Covid-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento, los 2.000 millones del tramo educativo se repartirán en el mes de septiembre.

Así lo ha explicado la Delegación del Gobierno en una nota de prensa en la que ha añadido que el Gobierno trabaja para que las comunidades reciban estos recursos a inicios de la próxima semana.



"El Fondo Covid refleja el compromiso del Gobierno con el estado autonómico y garantiza que las regiones cuentan con los recursos suficientes para ofrecer servicios públicos esenciales a los ciudadanos durante la pandemia", ha señalado.



De este modo, tal y como ha continuado, los 2.000 millones aprobados este miércoles se suman a los 6.000 millones ya abonados en julio del primer tramo asociado al coste sanitario de la Covid-19, lo cual supone que ya se han puesto a disposición de los territorios la mitad de los recursos de este fondo extraordinario, "que supone la mayor transferencia del Estado a las comunidades al margen del sistema de financiación".



Este fondo no reembolsable está dotado con un total de 16.000 millones de euros para financiar el impacto de la pandemia y compensar la reducción de los ingresos autonómicos por la menor actividad económica.



La orden publicada este miércoles en el BOE explica la distribución de los 2.000 millones del tramo asociado a educación. Esta cantidad se reparte conforme a dos variables como son la población de 0 a 16 años (80 por ciento) y a la población de 17 a 24 años (20 por ciento), según las cifras del padrón.



EL FONDO COVID



Cabe recordar que el Fondo Covid-19 aprobado por el Gobierno busca dotar de liquidez a las comunidades para afrontar los efectos de la pandemia. Así, el fondo tiene un carácter no reembolsable -las comunidades no tienen que devolverlo- y no genera más deuda ni intereses a las regiones, ya que el coste lo asume el Estado, destaca la Delegación del Gobierno.



Concretamente, este fondo está formado por cuatro tramos que tienen en cuenta las necesidades de financiación de las Comunidades Autónomas en materia de sanidad, educación y de merma de ingresos, ha agregado, junto con que a finales del mes de julio se realizó la transferencia de 6.000 millones del primero de los dos tramos asociados al coste sanitario, que entre ambos suman 9.000 millones, más de la mitad del fondo.



De hecho, resaltan desde la Delegación, el segundo tramo sanitario del fondo alcanzará los 3.000 millones y se abonará en noviembre. Los criterios de reparto se basarán en los ingresos UCI (25 por ciento); los pacientes hospitalizados (20 por ciento); las pruebas PCR totales realizadas (10 por ciento); y en la población protegida equivalente (45 por ciento), mientras que las variables sanitarias serán las notificadas a 31 de octubre, lo que permitirá evaluar el impacto de la pandemia en los próximos meses para hacer el reparto en función de su impacto.



Por último, el cuarto tramo del fondo está dotado con 5.000 millones de euros y se repartirá en diciembre a las Comunidades Autónomas de régimen común para compensar los menores ingresos por la reducción de la actividad económica. De este tramo, se reservan 800 millones que se distribuirán de acuerdo a criterios asociados al impacto presupuestario en el ámbito del transporte público.



"El abono de este nuevo tramo del Fondo Covid-19 supone avanzar en la estrategia del Gobierno de no dejar a nadie atrás, incluidas las administraciones territoriales", insiste la Delegación.



Asimismo, ha indicado que el Fondo Covid-19 se suma a otros recursos ya aprobados por el Gobierno para financiar a las administraciones autonómicas. En concreto, las comunidades recibirán este año del sistema de financiación la cifra "récord" de 115.887 millones, un 7,3 por ciento más que en 2019, lo que supone 7.907 millones más.



De hecho, cabe destacar que el pasado mes de julio ya recibieron el pago principal de la liquidación del sistema de financiación de 2018, en concreto 7.073 millones de euros de un total de 10.730 millones de euros, concluye la nota.