CCOO, UGT, CSIF y PIDE: Aún se necesita contratar más personal docente en Extremadura

Ep

Los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y PIDE han coincidido en que, pese a que la Junta de Extremadura ha anunciado la contratación de más personal docente para el regreso a las aulas en la región, aún son necesarios más.

De este modo, se han pronunciado los diferentes representantes de dichos sindicatos que han acudido este martes en Mérida a la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación, en la que han abordado con el secretario general de Educación de la Junta, Francisco Javier Amaya, protocolos sobre el regreso de las clases en la comunidad.



En concreto, en declaraciones a los medios tras la reunión, en representación de CCOO, Francisco Jiménez ha instado a la Junta de Extremadura a que "sea mucho más clara, mucho más explícita" y haga la información "digerible" para que "todas las familias y todos los trabajadores en la educación tengan claro cómo actuar ante cualquier situación" generada por la Covid-19, toda vez que "la información es la mejor vacuna contra el miedo".



Ha reclamado también al Ejecutivo regional "mucho más personal" en la enseñanza pública, tanto docentes como personal no docente, de limpieza, de Informática, de servicios complementarios, de monitores para actividades complementarias.



En la misma línea, ha defendido que los servicios de prevención de la Administración educativa "ahora mismo se quedan cortos, son insuficientes para la que se nos viene, y sobre todo para garantizar la coordinación entre Educación y Sanidad en lo que se requiere".



UGT



Por su parte, la secretaria de Enseñanza de FSP-UGT Extremadura, Eva María González González, ha valorado "positivamente" el aumento de la contratación de docentes anunciada por la Junta para ayudar a evitar el "fracaso escolar" en Extremadura.



También ha destacado que, según les ha comunicado la Junta, finalmente no vayan a ser los equipos directivos los que vayan a decidir el cierre o no de aulas o de centros educativos, porque "la responsabilidad" para esa cuestión va a recaer en Salud Pública, ha dicho.



Al mismo tiempo, la representante de UGT ha reconocido que a su sindicato, "aunque ha habido más contratación de docentes", le hubiese "gustado" que la ratio en la región se hubiese situado en 15 alumnos por aula y se contratara incluso a "más docentes", ha subrayado.



CSIF



A su vez, la responsable de Educación de CSIF-Extremadura, Mercedes Barrado, ha destacado que la Administración educativa ha hecho un esfuerzo "grande" en las contrataciones de personal docente en la comunidad, aunque considera que "todavía son necesarias más" para "la bajada de ratio necesaria que permita la distancia social entre los alumnos".



Ha defendido, también, que los interinos deberían estar incorporados a sus respectivos destinos desde este 1 de septiembre --y no desde el 9 de septiembre cuando ha dicho está previsto que lo hagan--, "porque son el refuerzo de los funcionarios de carrera que están ya en los centros".



Asimismo, ha considerado "necesaria" la presencia de profesionales sanitarios en los centros educativos extremeños; y ha apostado por un refuerzo de la prevención en los mismos porque "lo importante es la salud".



PIDE



Mientras, en representación de PIDE, José Manuel Chapado ha considerado que se han recogido en la región medidas "positivas" para afrontar la vuelta a las aulas, aunque entiende que "siguen siendo insuficientes", y ha afirmado que en este sentido su sindicato seguirá "luchando" para "seguir consiguiendo más cosas de la administración para garantizar la salud de toda la comunidad educativa y de los docentes".



"Hay una paradoja, no se permiten reuniones de más de 10 persona en la calle y sin embargo nos vamos a encontrar 20 alumnos en el mismo espacio cerrado de un aula", ha lamentado.



Ha considerado también "lógicamente" que todavía sigue siendo necesario "más personal" en los centros educativos extremeños; ha advertido de que en algunos de ellos "todavía no se dan las condiciones adecuadas" para el regreso de los alumnos; y ha apuntado que "a pesar de que en las instrucciones se han incorporado modificaciones de los sindicatos, hay una incertidumbre total de lo que va a pasar en el momento en el que se vuelva a las aulas".



Asimismo, ha avanzado que Junta y sindicatos volverán a reunirse el próximo 9 de septiembre "para evaluar si realmente la enseñanza en todos los centros va a ser presencial, o si en algunos de ellos tiene que ser semi-presencial o incluso a distancia, o si todos los centros educativos tienen que empezar de otra manera que no sea presencial".



ANPE



De su lado, el presidente de ANPE-Extremadura, Antonio Vera, ha dicho que a su sindicato el inicio de curso le sigue generando "bastantes dudas e incertidumbres" tras la reunión mantenida este martes con la Junta.



Así, ha considerado "fundamental" el retraso del inicio de las clases en la región "mínimo una semana", además de que los grupos se incorporen "escalonadamente", porque los equipos directivos y los docentes "se tienen que organizar" ante las nuevas instrucciones que está publicando la Consejería de Educación.



Además, Antonio Vera entiende que el inicio de las clases debe retrasarse en la región para determinar "la evolución de la pandemia después del final del periodo estival".



De igual modo, ha afirmado que teniendo en cuenta que los interinos se incorporan a los centros el 9 de septiembre, ha dicho, "es muy precipitado que ya el día 10 se inicien las actividades lectivas de ese profesorado"



Al mismo tiempo, además de la presencia de personal sanitario en los centros educativos, ha reclamado a la Junta la realización de pruebas PCR a todos los docentes extremeños "antes" del inicio de las actividades lectivas, porque a su juicio "es fundamental que se hagan pruebas PCR no sólo cuando haya contagio, sino que hay prevenir para ver cómo se incorpora el personal a los centros".