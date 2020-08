PSOE critica al PP por no entender que "el enemigo es el virus y no el Gobierno de España"

El portavoz del PSOE en Extremadura, Juan Antonio González, ha criticado al PP por no entender, a su juicio, que en la lucha contra la pandemia de la Covid-19 "el enemigo es el virus" y "no el Gobierno de España".



Así pues, en alusión a críticas vertidas por el PP sobre las medidas anunciadas este pasado martes, día 25, por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a las CCAA para afrontar la pandemia, el dirigente socialista ha incidido en que ahora es "necesaria la unión y no los enfrentamiento partidistas".



Y es que para el PSOE de Extremadura, las medidas presentadas por Sánchez son "una respuesta" a las demandas que las Comunidades Autónomas le venían haciendo al Gobierno de España.



"No entendemos la postura del Partido Popular, los mismos que solicitaban la posibilidad de confinamientos específicos ahora lo rechazan. Desde que empezó la pandemia el PP todavía no ha entendido que el enemigo es el virus y no el Gobierno de España", ha recalcado González.

En este sentido, según informa el PSOE extremeño en una nota de prensa, el portavoz socialista ha incidido en que con las medidas que ha puesto Pedro Sánchez encima de la mesa, las Comunidades Autónomas tendrán la posibilidad de acceder a 2.000 rastreadores y, además, podrán solicitar al Gobierno de España la posibilidad de que se confinen territorios específicos en caso de brotes graves de coronavirus.