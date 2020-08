Ayuntamiento de Badajoz pone un millón de ayudas sociales a disposición de los ciudadanos

Ep.



El Ayuntamiento de Badajoz ha recordado que, a través del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS), ha puesto a disposición de los pacenses cuya situación económica se haya visto "perjudicada" como resultado de la pandemia una serie de ayudas económicas sociales por 1.016.000 euros, y que distinguen entre tres líneas, como son alimentación, higiene o suministros; relativas al alquiler o la hipoteca; y a la conciliación familiar y laboral.



En una rueda de prensa telemática, el concejal delegado de Servicios Sociales, Antonio Cavacasillas, ha señalado que esta comparecencia tiene como preámbulo las ayudas económicas que ya comunicó el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, durante el confinamiento, y que el importe de las mismas "no es una cuantía aleatoria".



"Es una cuantía que viene de un informe contundente y serio de Intervención y que nos posibilitó el disponer del 20 por ciento del superávit del Ayuntamiento de Badajoz al Instituto Municipal de Servicios Sociales", ha detallado, junto con que a través de su director gerente y coordinado por el alcalde, junto a los compañeros del equipo de gobierno y los jefes de sección del IMSS se elaboró un documento en el que se reflejaban todas estas ayudas económicas a disposición de los ciudadanos.



Al respecto, ha destacado que la capital pacense es la ciudad de Extremadura que más cuantía económica ha puesto a disposición de los ciudadanos, y que las mismas van dirigidas a aquellos cuya situación económica se haya visto "perjudicada" como resultado de la pandemia.



Un dinero que el ayuntamiento quiere poner a disposición de sus ciudadanos al tener "un sentido de responsabilidad, de compromiso y de sensibilidad" con todos ellos, quienes ya pueden disponer de estas ayudas desde que se habilitaron a principios de julio en la ciudad, mientras que en otras localidades extremeñas ha sido para contrataciones de personal "de manera exclusiva" o bien también para la compra de geles hidroalcóholicos en formato monodosis.



Además, ha recalcado, el ayuntamiento ha continuado con su gestión y "su seriedad para que a ningún ciudadano le falte de nada" en "ninguna" de las áreas en las que tiene competencias, en este caso Servicios Sociales.



"No así como la Junta que ha dado muchísimos bandazos en cuanto a la gestión con empresarios, con autónomos, con turismo, resolución de pandemia y ya lo último ha sido educación", ha hecho hincapié, para criticar que la responsable de Educación "estaba más preocupada de cuestiones personales en redes sociales" que "en tomar medidas para ver si la apertura de los colegios se iba a hacer o no", frente a la "preocupación" al respecto de los padres y responsables de los centros educativos.



PORMENORES DE LAS AYUDAS



Sobre estas ayudas económicas extraordinarias, Antonio Cavacasillas ha incidido en que están destinadas a posibilitar la cobertura de las necesidades básicas u otros gastos excepcionales a personas en situación de vulnerabilidad social como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, y ha insistido en que Servicios Sociales son "una ayuda más" y "un recurso más del ayuntamiento".



En el caso de estas ayudas, ha recordado que el ayuntamiento las pone a disposición de los ciudadanos "sin ningún tipo de contraprestación" y que, dentro de una partida global de 1,8 millones de euros, se destinan 1.016.000 euros en las citadas tres líneas a modo de "bote y en función de las necesidades de cada ciudadano", de manera que "no están repartidas por línea, es un total y en cuanto se llegue a ese total se corta al último ciudadano que haya solicitado la ayuda".



Según ha concretado el edil de Servicios Sociales, la línea 1 contempla un máximo de 1.000 euros en ayudas para alimentación, higiene y suministros, como agua, luz o gas, u otros gastos básicos de la vida diaria o excepcionales; la línea 2 cuenta con un máximo de hasta 1.200 euros para gastos de alquiler o hipoteca; y ambas líneas se pueden solicitar a la vez con un máximo de 1.200 euros en total.



La tercera línea se trata de ayudas a la conciliación familiar y laboral e identifica dos modalidades, la primera para la contratación de trabajadores o cuidadores en el hogar de menores de 12 años y/o personas dependientes no atendidas por el Sepad; y la segunda para ayudar en los gastos derivados de la asistencia a guarderías o centros educativos hasta un máximo de 12 años.



En lo que a cuantías se refiere, ha explicado que oscilan en ayudas de entre el 90 o el 30 por ciento en función de los ingresos netos anuales; y ha subrayado igualmente que se ha puesto a disposición de los interesados los teléfonos 924 210 099 y 900 210 101 en el caso de ayudas de las líneas 1 y 2; y para la línea 3 además otro específico, el 924 478 921; con el 15 de noviembre como fecha tope de solicitud de todas ellas.



Finalmente, el concejal de Servicios Sociales ha lamentado la existencia de "un denominador común que es la incertidumbre" que "está generando los vaivenes y la incompetencia del Gobierno Central y de la Junta de Extremadura con las decisiones que se tienen que tomar".



"Hay muchísima incertidumbre social y, ante ello, la gente está reacia a dar cualquier paso sin que haya unas medidas que hayan sido tenidas en cuenta por la autoridad competente en la materia", ha añadido el edil para quien eso hace que el ayuntamiento sea "un apoyo en estos momentos", por lo que ha pedido a los ciudadanos que se informen y soliciten las ayudas en el caso de ser beneficiarios de las mismas.