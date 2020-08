Planas urge evitar el "prejuicio político" ante instrumentos que ofrece el Gobierno a CCAA

Ep.



El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha apelado a la "unidad" y a evitar el "prejuicio desde el punto de vista político" ante los "instrumentos de actuación" que el Gobierno central ofrece a las CCAA para afrontar la pandemia de la Covid-19, y que según ha apuntado "podrán ser en algún caso necesarios o no necesarios según las CCAA".



Así, en línea con lo expresado ayer por el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, el ministro ha subrayado que "la voluntad del Gobierno es una voluntad de unidad y de trabajo conjunto, de resolver problemas", ha dicho, porque "aquí no se trata de buscar diferencias entre CCAA, diferencias entre visiones de unos y de otros, se trata de sumar y sobre todo se trata de hacer y responder eficazmente a la pandemia".



Al respecto, tras incidir en que "la realidad es que en estos momentos la situación es muy muy diferente según los territorios de España, según las comunidades y dentro de cada una de ellas según las distintas comarcas y localidades", ha defendido que "por tanto se trata de buscar la respuesta más eficaz en un momento como éste y de lograr resultados desde el punto de vista práctico".



"Y en esa línea como ayer dijo bien el presidente del Gobierno vamos a apoyar con todos los instrumentos que dispongamos lógicamente al conjunto de las CCAA para que puedan ejercer plenamente sus competencias y sobre todo para dar respuesta a lo que nos piden los ciudadanos, que es que consigamos efectivamente en un horizonte razonable de tiempo vencer a esta pandemia hasta que dispongamos no sólo de un tratamiento sino de unas vacunas que nos permitan ver un futuro un poco más claro", ha aseverado.



De este modo se ha pronunciado Luis Planas --a preguntas de los medios este miércoles en Mérida antes de la firma de un convenio sobre regadíos junto al presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara-- sobre cómo encaja que barones autónomos del PP o incluso algún dirigente del PSOE critiquen la posibilidad abierta de un estado de alarma por CCAA.



También, sobre si el Gobierno ha descartado una fórmula intermedia entre un estado de alarma con estado único y un estado de alarma por CCAA, el ministro ha incidido en que "ayer el presidente del Gobierno puso a disposición de las CCAA claramente instrumentos de actuación" que, según ha apuntado, "podrán ser en algún caso como dijo el presidente pues necesarios o no necesarios según las CCAA" pero ante los que en todo caso "no hay que tener ningún tipo de prejuicio desde el punto de vista político".



En este punto, ha subrayado que "los ciudadanos no entenderían hacer de esto una cuestión partidaria, sino que lo que tenemos que buscar son solución a los problemas, y la solución a los problemas se buscan con voluntad y sin duda con instrumentos eficaces".