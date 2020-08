Vara ofrece "prudencia, mucho diálogo y seguridad" de cara a la 'vuelta al cole'

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha pedido y ha ofrecido este martes "prudencia, mucho diálogo y seguridad" de cara a la ‘vuelta al cole’, al tiempo que ha mostrado su deseo en que de la reunión de la Sectorial prevista para este jueves, 27 de agosto, entre los representantes de distintos ministerios con los consejeros de las CCAA salga "un acuerdo".

"Creo que en este querido país nuestro no hay familia que pudiera entender que no salga un acuerdo, porque estamos tomando decisiones que tienen que ver con aspectos muy sensibles de la sociedad, que es la escolarización de nuestros hijos y ya pronto también de nuestros nietos", ha aseverado el jefe del Ejecutivo regional a preguntas de los medios en Mérida, tras la rueda de prensa que ha ofrecido para dar a conocer el balance de la 66ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico.

Así pues, el máximo mandatario extremeño ha considerado "absolutamente imprescindible" que "todos" hagan "un esfuerzo por entender la necesidad en este momento de tener que ceder todo el mundo un poquito".

"Aquí cada uno nos atrincheramos en nuestro territorio... No, yo hago aquí lo que crea oportuno, pero si vienen mal dadas que actúe Madrid", ha lamentado Vara, quien considera esencial “sentarse a hablar y tomar decisiones".

En este sentido, el presidente autonómico ha afirmado que "sería bueno que hubiera unas fechas parecidas, con unos criterios de inicio parecidos, con unos criterios de toma de decisiones en caso de aparición de algún positivo parecidos", porque "hay que hacer un esfuerzo en parecerse".

Precisamente, a colación de esto último, el jefe del Ejecutivo regional ha reconocido que no acaba de entender "las prisas por parte de unos y de otros de cada día decir algo nuevo y diferente de lo que ha dicho el anterior", teniendo en cuenta que, a su juicio, "lo que hay que hacer es sentarse a hablar y pactar".

Y es que, según sus palabras, "al ciudadano le da absolutamente igual que esto sea una responsabilidad del Gobierno central o de las comunidades autónomas, lo que quiere es que los responsables (políticos) nos pongamos de acuerdo”.

"Ya está bien de ponerse unos de perfil, otros de perfil y los demás de perfil", ya que "esto es una obligación de todos, porque todos tenemos competencias", ha insistido.

GRAN ACUERDO DEL SISTEMA EDUCATIVO Y SANITARIO

Por todo ello, el máximo mandatario extremeño ha abogado por que las CCAA logren con el Gobierno en la reunión de este jueves sobre la 'vuelta al cole' "un gran acuerdo" del sistema educativo y sanitario que permita regresar a las aulas “con unas fechas parecidas, con unos criterios de inicio parecidos y con unos criterios de toma de decisiones, en caso de aparición de algún positivo, parecidos".

“Hay que hacer un esfuerzo en parecerse e intentar que salga un gran acuerdo del sistema educativo español y del sistema sanitario español para la vuelta a clase en las próximas semanas con criterios definidos, y hacerlo desde la prudencia, desde el diálogo y desde la seguridad", ha argumentado Vara.

Eso sí, el presidente autonómico ha reconocido que en esta cuestión del regreso a las aulas "la varita mágica de la decisión no la tiene nadie", motivo por el cual ha defendido que entre las CCAA pueda surgir "una fecha más-menos dos, o más-menos tres" para el inicio del curso que fuera la que se vaya a utilizar "en toda España".

A colación de esto último, el jefe del Ejecutivo regional ha insistido en que "seguridad al cien por cien no hay" y que, en todo caso, lo que hay que intentar es aproximarse "al máximo posible" para que la 'vuelta al cole' se haga "con la seguridad de las familias de que los criterios son homogéneos y son objetivos".

No obstante, "esto no se puede prever con mucho tiempo" porque "hay un elemento que no controlamos que es el coronavirus y que de una u otra manera nos condiciona".

Por eso, Vara espera y desea que el curso escolar pueda empezar, “y sobre todo que tengamos muy claro qué hacer ante la aparición de casos, porque lo normal es que aparezcan", y habrá que afrontarlo al igual que se está haciendo "en el resto de la sociedad y no estamos confinados todos en casa".

"La vida sigue, la actividad sigue, la actividad ciudadana sigue, protejamos al mismo tiempo la salud también de los niños y de los docentes", ha recalcado el máximo mandatario extremeño, quien confía en que este jueves "pueda haber una propuesta que tenga un apoyo de todas las CCAA para que podamos empezar el curso”.

AGRADECIMIENTOS

Finalmente, Vara ha aprovechado su intervención para agradecer en Extremadura "especialmente" a los sindicatos educativos, a las asociaciones de madres y padres, a la escuela concertada y a los directores de los centros, "el esfuerzo que todo el mundo está haciendo por no ver quién queda encima de quién, sino cómo arreglamos la difícil papeleta que tenemos por delante".

Y es que, tal y como ha defendido, “tenemos que evitar que los niños se puedan quedar por el camino, porque si pierden los niños aquí no gana nadie, y por ahí no se va a pasar”. Por eso, lo que hay que hacer es que ganen los niños y las niñas en Extremadura, para lo cual se exige a la generación de sus padres y de sus madres “que nos pongamos de acuerdo tanto aquí como en Madrid", ha sentenciado.