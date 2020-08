Vergeles pide "amparo legal" para confinar "lo más rápido posible" a distintos colectivos

Ep.



El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha insistido en su petición al Gobierno central de dotar a las CCAA de una situación que permita "amparo legal" para poder aplicar "lo más rápido posible" confinamientos de determinados colectivos ante la Covid-19, teniendo en cuenta que actualmente "algunas veces es complicado cuando (la decisión a adoptar) es un aislamiento colectivo".



Tras indicar así que dicha solicitud "ha sido escuchada en buena medida" y como "un paso histórico" a tenor de los acuerdos del pleno del último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ha recalcado que lo que él pide en todo caso es "una situación que permita ese amparo legal para que podamos hacer de forma lo más rápido posible el confinamiento si tenemos que hacerlo de determinados colectivos".



"Eso es muy importante, porque 24-72 horas determinan lo que va a ocurrir con un brote, determinan el contagio que va a tener ese brote", ha añadido al respecto en una entrevista este miércoles en el programa 'La Mañana' de TVE, recogida por Europa Press.



Con ello, Vergeles ha defendido la detección precoz de caso de Covid-19 así como también "el aislamiento", algo a su juicio que "algunas veces es complicado cuando es un aislamiento colectivo" debido a que "las leyes de Salud Pública y la Ley General de Sanidad no estaban preparadas para confinamientos más masivos, para confinamientos de colectivos, sino para cuando la tuberculosis era una problema muy importante en el país y había personas con tuberculosis que no querían seguir el tratamiento y por lo tanto se podía confinar a una persona".



Así, y tras recalcar que "ahora" ante la Covid-19 en determinadas ocasiones se necesita confinar a varias personas o incluso a poblaciones, "eso siempre requiere una ratificación judicial", frente a lo cual él insiste en que lo pide es "una situación que permita ese amparo legal para que podamos hacer de forma lo más rápido posible el confinamiento si tenemos que hacerlo de determinados colectivos". "Eso es muy importante, porque 24-72 horas determinan lo que va a ocurrir con un brote, determinan el contagio que va a tener ese brote", ha añadido.



SEGUNDA OLEADA EN EXTREMADURA



Por otra parte, José María Vergeles ha insistido en que la comunidad extremeña se encuentra en la segunda oleada de coronavirus y en que, por tanto, "no hay que bajar la guardia" ante la Covid-19.



"Yo sigo pensando que estamos ante una segunda oleada (en Extremadura). Puede ser un término semántico o no como se ha dicho, pero desde luego lo que me parece claro es que la incidencia acumulada en los últimos 14 días cuando la vamos analizando va creciendo", ha espetado Vergeles, quien ha añadido a continuación que además "los casos positivos van creciendo" aunque en Extremadura "afortunadamente no al mismo ritmo que desgraciadamente están creciendo en otras CCAA".



Así, y pese a que el ritmo de crecimiento de positivos de Covid-19 en la región extremeña no es tan alto como en otras CCAA, ha incidido en que no hay que "bajar la guardia" sino que "siempre hay que pensar que estamos ante esa segunda oleada", ha dicho.



"Yo creo que hablarle con claridad, con transparencia y con seguridad a la ciudadanía y por eso hay que decirles que estamos ante esa segunda oleada", ha recalcado.



BROTES



Asimismo, y tras recordar que en Extremadura en estos momentos hay 28 brotes activos de Covid-19, así como que ya ha habido nueve brotes "cerrados", ha insistido en que "la estrategia de ir detectando y cerrando brotes" hay que ver "hasta cuándo" se puede contener, porque "en cuanto empiece a haber signos de una transmisión comunitaria de otro tipo" habrá que "pensar en tener que ir analizar caso a caso" como la comunidad hizo en la "primera de las olas".



Al respecto, ha confiando en que "los positivos, aunque vayan creciendo" la región sea capaz de "seguirlos a todo o a prácticamente todos la trazabilidad", y ha avanzado que según un estudio del Instituto de Salud Carlos III que será publicado hoy en Extremadura "sólo el 28 por ciento" no se es capaz de seguir la trazabilidad. "Ojalá sigamos así y podamos seguir controlando la situación", ha recalcado.



En cuanto a si la Junta de Extremadura contempla la aplicación de alguna medida más contra la Covid-19 adicional a las que ya se están ejecutando, Vergeles ha dicho que "no", toda vez que ahora desde este pasado martes la comunidad ha publicado la resolución donde se aplica el acuerdo "histórico" en el seno del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional Salud mediante orden comunicado por el Ministerio de Sanidad.



Así, tras insistir en que Extremadura está aplicando ahora esas medidas acordadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la región viene también ejecutando "medidas de cirugía en determinados brotes", de tal forma que "por ejemplo hay brotes que si en el pueblo la incidencia acumulada dentro de los últimos 14 días es muy alta se pasa directamente a Fase 2 durante al menos 10 ó 14 días hasta que vemos que el brote está controlado".



RASTREADORES



En cuanto a la trazabilidad, Vergeles ha destacado que Extremadura tiene una Atención Primaria "muy buena", después de que "desde hace mucho tiempo los gobiernos han venido invirtiendo en una Atención Primaria que cuenta con un colectivo de profesionales dentro del ámbito de la salud pública como son los farmacéuticos y los veterinarios que forman junto con el resto de los profesionales de la Atención Primaria un cuerpo de rastreadores muy importante".



En esta línea, ha señalado que en estos momentos Extremadura dispone de alrededor de 320 rastreadores, lo que significa que "de momento" la región tiene "bastante controlado todo lo que son los brotes".