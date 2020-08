Creex ve "injusta y confusa" la resolución de Junta sobre prohibición apertura discotecas

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) ha tachado de "injusta y confusa" la resolución de la Consejería de Sanidad publicada este martes en el DOE que, entre otros aspectos, prohíbe la apertura de discotecas, salas de baile y bares de copas, y ha considerado que la misma está "intentando matar moscas a cañonazos".

En concreto, el secretario general de la Creex, Javier Peinado, ha recalcado el "impacto" que puede tener la medida en términos económicos en un sector "ya muy golpeado" por esta crisis, y también el impacto que puede tener en el empleo.

"Lo que no sabemos es si va a tener incidencia en el control de la pandemia", ha aseverado el responsable a través de una nota de prensa, en la que también ha añadido que "no parece que el 'copia y pega' hecho de las medidas acordadas el viernes por el Ministerio de Sanidad sea la mejor fórmula".

"Porque se aplican restricciones generalistas, en una estrategia de matar moscas a cañonazos, que no parece que case con la situación que hay en Extremadura, en vez de contemplar las distintas casuísticas y actuar de manera más medida y reflexiva", ha apuntado.

Asimismo, el secretario general de la Creex ha explicado que, dentro del diálogo social, se mantiene contacto con la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad "para que aclaren dudas y modifiquen limitaciones" que el empresariado extremeño no considera "ajustadas a la realidad, sino más bien son acciones indiscriminadas tal y como aparecen en el DOE".

CONFUSIÓN

Por tanto, según ha comentado, la idea es "mejorar la resolución", teniendo en cuenta que debe pasar por el Consejo de Gobierno, por lo que esperan que, "para entonces, se pueda modificar".

Igualmente, Peinado ha insistido en que la prioridad de la Creex y sus asociados es la salud, pero no creen que la situación en este momento justifique el "daño económico y al empleo a unas empresas que estaban ya en facturaciones inferiores el 30 por ciento de lo habitual, y para las que esto supone la puntilla".

"La salud, por descontado, pero las restricciones ajustadas a la situación, porque hay que ganarse la vida", ha aseverado Javier Peinado.

En cuanto a la "confusión y la inseguridad jurídica", el secretario general de la Creex la ha centrado en dos aspectos. El primero es que, mientras el Ministerio de Sanidad dio a conocer el viernes las medidas restrictivas "a día de hoy el Ministerio de Trabajo no se ha pronunciado sobre en qué situación quedan las empresas a las que se obliga a cerrar".

"¿Podrán acogerse a ERTE por fuerza mayor en las mismas condiciones de marzo o como se recoge en la prórroga? Es que la diferencia es mucha, tanto en exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social para la empresa como en las prestaciones que iría consumiendo el trabajador", ha explicado, para añadir que "mientras más inseguridad, y más frenos a la recuperación, los problemas para las empresas y las familias van a ser mayores".

El segundo aspecto es la definición que recoge la resolución sobre qué tipo de locales son los afectados, ya que "se habla de discotecas, salas de bailes y bares de copas.

"Pero ¿qué es un bar de copas? ¿A qué epígrafes del IAE nos referimos con esto? En una gran inseguridad, pensemos en zonas como la plaza de España de Mérida, donde hay locales que a lo mejor sirven desayunos, y otros algo de comida, tipo snack y similar, y al lado locales que no lo hacen, ¿unos pueden abrir y servir copas en la terraza hasta la una de la madrugada y los otros no? Es muy confuso y genera inseguridad jurídica, que no creo que sea el camino", ha sentenciado.