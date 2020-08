Creex reclama una "estrategia eficaz de apoyo" al sector turístico extremeño

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) ha alertado de que se producirán "cierres masivos" de empresas de comercio y turismo "si no hay una estrategia eficaz de apoyo al sector".

"Muchos no han reabierto tras el Estado de Alarma, otros muchos han abierto y han vuelto a cerrar ante la falta de demanda, y también hay un buen número que están al límite, funcionando como pueden, pero muy cerca de las asfixia financiera", ha señalado el secretario general de la Creex, Javier Peinado, respecto al panorama actual del turismo extremeño.

En cualquier caso, y "con ser extrema su situación, no es el único, ni siquiera el más afectado", ya que en el caso del comercio, la "situación es incluso peor", aunque en este caso no hay datos tan precisos porque no se exige registro de reaperturas y cierres, pero "no hay más que darse una vuelta por nuestras calles comerciales para ver lo que está pasando y lo que puede pasar".

Para Peinado, en este momento, "cabe cualquier postura, menos la resignación", tras lo que ha abogado por la necesidad de tomar una serie de medidas coordinadas y complementarias, que "permitan ir dando un giro a la situación".

Según Peinado, "estamos en un momento donde se opta por el turismo de cercanía, y Extremadura debe posicionarse como un destino seguro, de calidad y sin masificación, que es lo que demanda el mercado ahora mismo, y nosotros lo tenemos".

Mientras que, en el caso del comercio, el secretario general de la Creex ha abogado por apostar por el comercio de proximidad, "recuperar hábitos de consumo y hacerlo, como primera opción, en tiendas físicas en nuestro pueblo o nuestro barrio".

Francisco Javier Peinado ha entendido que "no existen fórmulas mágicas, pero sí combinación de acciones para revertir el problema", unas acciones entre las que ha citado la puesta en marcha por parte del Gobierno de un sistema de ERTE "adaptado a tamaño, ubicación y demanda", de tal forma que "sea flexible, que permita a la empresa distintas opciones, incluso salir y volver a entrar en ERTE si es preciso".

Y es que, según ha explicado, "estamos ante una demanda estacional, y antes que el cierre definitivo es preferible, si no hay más remedio, la hibernación", tras lo que ha recordado que tal como se acordó en la mesa de diálogo social donde están Junta, Creex y sindicatos, desde Extremadura "debe seguir insistiéndose en la promoción, con mensajes nítidos y diferenciados, que den respuesta a las dudas que ahora mismo se plantea quien está decidiendo su destino vacacional".

Una promoción que debería incidir también en que el comercio extremeño "es seguro, cumple todas las normas de prevención de contagios y se ha adaptado para que vayamos a comprar sin riesgo alguno".

BONOS TURÍSTICOS

Igualmente, y también por el lado de la demanda, Peinado ha aludido a la incentivación del consumo de productos y servicios, ya que según ha recordado, el pasado viernes, el DOE publicó el convenio entre Junta y diputaciones provinciales para activar la demanda, con una inversión de 4,5 millones de euros en bonos turísticos, una fórmula directa de ayuda que se ha acordado entre los integrantes del diálogo social.

Una fórmula que "puede ser un ladrillo más en la reconstrucción del sector", ha señalado Peinado, quien ha recordado que "en una semana se abre el plazo para que el comercio acceda a las ayudas que le permitirán rebajar el precio de sus productos y generar así mayor demanda", en lo que supone "otra medida fruto de la concertación entre Administración autonómica, sindicatos y Creex".

Finalmente, Peinado ha reclamado también que se establezcan apoyos a las empresas para que no echen el cierre, ya que "con caídas del 80 por ciento en el número de visitantes y una disminución en las ventas de hasta el 90 por ciento, está claro que este año estos sectores no se van a recuperar, pero lo importante es que las empresas sigan vivas".

El objetivo es que "en cuanto la demanda empiece a responder tengamos capacidad para asumirla", lo que a su juicio "pasa por exenciones de impuestos y ayudas directas para que el tejido empresarial se mantenga a flote y pueda avanzar en la necesaria digitalización, que es ya urgente".