UPA-UCE Extremadura reclama "agilidad" en ayudas para el sector apícola

UPA-UCE ha señalado que la campaña comenzó con una reproducción de colmenas positiva, teniendo en cuenta que en 2019 hubo una alta mortalidad de enjambres.



Además, ha sostenido que la recolección de miel ha sido "nefasta" durante los meses de abril, mayo y junio y, dado las altas temperaturas de este verano, ha estimado que los próximos meses continúe "muy por debajo de lo normal".



"Los efectos del cambio climático se acentúan cada año. Las floraciones no duran nada y, además, tenemos cambios bruscos y subidas prolongadas de temperaturas que perjudican gravemente nuestra actividad", ha mantenido el responsable apícola de UPA-UCE, Antonio Prieto.



Otro de los grandes problemas que padece la apicultura en estos momentos es la varroa, que continúa arrasando con las colmenas, así como el abejaruco que en estos días es todavía "mucho más virulento".



Según Prieto, "no somos capaces de controlar esta enfermedad y, en poco tiempo, se ha convertido en el gran problema de la apicultura porque los métodos que tenemos para erradicarla no dan resultados para afrontar esta enfermedad con garantías".



Por ello, UPA-UCE ha reclamado a las administraciones "más compromiso y mayores esfuerzos", para que habiliten productos sanitarios que puedan controlar la enfermedad de la varroa.



"Necesitamos que se agilicen las ayudas del sector para hacer frente a las pérdidas que tenemos que asumir los productores", ha apuntado también Prieto.



Además, como ha añadido, la apicultura sigue arrastrando unos precios "ruinosos" y sin previsión de que puedan mejorar, ya que tampoco hay demanda de miel en el mercado.



En este sentido, la organización agraria ha demandado un "etiquetado claro" para la miel para que el consumidor pueda valorar y diferenciar el producto que está comprando.



Cabe recordar que este panorama afecta "gravemente" a una región como Extremadura, ya que es la primera comunidad en censo de colmenas con 650.000, concentra a 1.500 apicultores y es la primera región productora de polen.