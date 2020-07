Extremadura notifica 22 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas

La Dirección General de Salud Pública ha notificado 22 casos positivos confirmados por PCR en las últimas 24 horas y el brote 2 de Don Benito (Badajoz), donde hay varios trabajadores de una fábrica de embutidos de la localidad contagiados, ha requerido que se ordene el cierre de dicha industria.



Asimismo, en la última jornada se han detectado 160 casos sospechosos y se han descartado 137 y, en estos momentos, hay 12 pacientes ingresados, tres de ellos en UCI.



A su vez, en la última jornada se han dado 23 altas más, lo que hace un total de 4.571 pacientes curados desde el inicio de la pandemia, según ha informado la Junta en una nota de prensa.



DATOS POR ÁREAS DE SALUD



Así pues, el Área de salud de Badajoz ha detectado 37 casos sospechosos y ha descartado 23. Además, ha registrado un caso positivo, asintomático, perteneciente al brote 10 y tiene cuatro pacientes ingresados, tres de ellos en UCI. Ha dado 651 altas.



Mientras, el Área de Salud de Cáceres ha notificado 39 casos sospechosos y ha descartado 36. Además, no tiene pacientes hospitalizados y ha dado 1.958 altas.



A su vez, el área de Salud de Mérida ha notificado 13 casos sospechosos y ha descartado 17. También ha registrado tres casos positivos relacionados con el brote 2 de Don Benito-Villanueva de la Serena en la zona de salud de Solana de los Barros, con 26 contactos. No tiene pacientes hospitalizados y ha dado 417 altas epidemiológicas.



El Área de Salud de Plasencia ha detectado 17 casos sospechosos y ha descartado 14. Asimismo, ha notificado un caso positivo importado de Brasil con cinco contactos, no tiene pacientes ingresados y se han curado 603 pacientes.



El Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena ha detectado 30 casos sospechosos y ha descartado 28. Asimismo, ha notificado 13 casos positivos, siete relacionados con el brote 2 de Don Benito-Villanueva de la Serena y que son de la zona de salud Don Benito Oeste, dos surgen de una comida familiar en la misma zona de salud y cuatro casos aislados, sin relación alguna, dos de ellos asintomáticos en consulta por otras causas.



Cabe destacar que el brote 2 de Don Benito, donde hay varios positivos trabajadores de una fábrica de embutidos de la localidad ha requerido que Salud Pública ordene el cierre de dicha fábrica. Esta área tiene tres pacientes ingresados, ninguno en UCI y, desde el inicio de la pandemia, se han curado 349 pacientes



El Área de Salud de Navalmoral de la Mata ha registrado cinco casos sospechosos y ha descartado otros cinco. Ha notificado tres casos positivos, un contacto de un positivo notificado el miércoles y dos casos aislados sin relación con brotes. Continúan ingresados cinco pacientes del brote de Peraleda de la Mata y tiene 340 pacientes curados.



Por último, el Área de Salud de Coria ha notificado cuatro casos sospechosos, ha descartado otros cuatro y tiene 196 pacientes curados, mientras que el Área de Salud de Llerena-Zafra ha notificado 15 casos sospechosos, ha descartado 10 y ha notificado un caso positivo en la zona de salud Zafra 1. Tiene 57 pacientes curados.